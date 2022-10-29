https://ria.ru/20221029/khristos-1827640421.html

"Ватикан скрывает правду". Куда пропало знаменитое "орудие страстей Христа"

"Ватикан скрывает правду". Куда пропало знаменитое "орудие страстей Христа" - РИА Новости, 29.10.2022

"Ватикан скрывает правду". Куда пропало знаменитое "орудие страстей Христа"

Русская православная церковь вспоминает мученика Лонгина. Копье, которым он пронзил распятого Христа, — предмет споров. Ученые до сих пор не могут сказать, где... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:00

2022-10-29T08:00

2022-10-29T08:12

религия

иисус христос

адольф гитлер

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Русская православная церковь вспоминает мученика Лонгина. Копье, которым он пронзил распятого Христа, — предмет споров. Ученые до сих пор не могут сказать, где именно находится реликвия. О возможных вариантах — в материале РИА Новости.Парадоксальный святойРимский сотник (центурион) Лонгин — одна из самых неоднозначных фигур христианской истории. Церковь, как католическая, так и православная, считает его мучеником. Однако практически каждый сегодня знает, что именно он пронзил копьем бок распятого Иисуса Христа.В Евангелиях от Марка и Иоанна сказано, что это сделал один из римских солдат. Имя не названо. Почему все приписывают деяние Лонгину?Ответ в церковном Предании. В одном из ранних вариантов жития святого говорится: он действительно нанес Спасителю смертельную рану. В этот момент на глаза ему брызнула кровь, и Лонгин, страдавший катарактой, тут же исцелился. После такого римлянин уверовал во Христа и отправился проповедовать в Каппадокию.Разгневанный Понтий Пилат велел казнить изменника. Центуриона обезглавили. Так, объясняют богословы, и возник парадокс: один из убийц Иисуса стал христианским мучеником.Уже в первые века копье Лонгина считалось важнейшей реликвией наряду с терновым венцом и плащаницей (погребальной тканью). Хранилось в Иерусалиме, а затем в Константинополе.В XI веке на Ближний Восток вторглись турки-сельджуки. Крестоносцы бросились спасать бесценные святыни. Так многие артефакты оказались в Европе. Местные монастыри, желая повысить свой статус, объявляли: та или иная реликвия хранится именно у них.Богослов XVI века Жан Кальвин писал, что в одной только Франции пять обителей утверждают, что обладают копьем Лонгина. Понять, где же оригинал, — задача не из легких.Имперская силаПо Европе распространилось поверье, популярное до сих пор в массовой культуре: копье дарует безграничную силу.Этим воспользовались светские правители. Священная Римская империя — крупнейшее на тот момент государство — объявила себя владельцем святыни.В палате сокровищ Венского дворца с конца XVIII столетия хранится стальной наконечник. В лезвие вставлен гвоздь — по преданию, один из тех, которыми Спасителя прибили к кресту.После аннексии Австрии в 1938-м Адольф Гитлер распорядился торжественно перенести реликвию в Нюрнберг. Там фюрер демонстрировал ее как символ силы новой Германии."Историки оружия, однако, не раз высказывали сомнения: не похоже венское копье на то, которым пронзили Христа. Его форма больше напоминала те, что были в ходу уже в Средние века", — говорит историк-медиевист Клим Жуков.В 2003-м британский историк Роберт Фрезер тщательно изучил артефакт. Вывод: наконечник изготовили не ранее VII века."Лишний раз не показывают"Само собой, столь значимая святыня не могла пройти мимо сердца католической церкви. Ватикан, в свою очередь, считает, что копье Лонгина находится именно в "Святом Граде".Предание гласит, что "орудие страстей Христовых" принадлежало императору Константину Великому, а после падения Византии в 1492-м турецкий султан подарил реликвию папе Иннокентию VIII. И та с тех пор не покидала стен собора Святого Петра. Верующие могут увидеть артефакт лишь раз в году — в пятое воскресенье Великого поста."А ученым доступ закрыт. Ватикан отклоняет все просьбы. Остается гадать на кофейной гуще", — отмечает историк-ватиканист Алексей Юдин.В Армении тоже есть вариант — в Эчмиадзином монастыре, резиденции главы армянской церкви. По местной легенде, в середине I века копье принес апостол Фаддей, который проповедовал здесь.Ученых сюда тоже не пускают. В 1990-х католикос всех армян Вазген I на предложение проверить подлинность реликвии завил: Церковь в том не нуждается.Косвенно это удалось сделать в 2010-м. Команда британских криминалистов изучала другую святыню — Туринскую плащаницу. Обнаружили на полотне след от раны, сходной с той, что упоминается в Евангелии.Увечье нанесли особым видом копья — такие были на вооружении у римских легионеров по всей империи. Эксперты также установили: наконечник, хранящийся в Армении, вполне мог оставить на плащанице схожий след. Совпадает и ширина — 4,5 сантиметра.Однако для полной уверенности ученым необходимо поработать непосредственно с артефактом. Это сейчас невозможно. Значит, разгадка тайны важнейшей христианской святыни еще впереди.

https://ria.ru/20221023/chudotvorets-1825791357.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, адольф гитлер, армения, европа, ватикан, аналитика - религия и мировоззрение