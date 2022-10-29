https://ria.ru/20221029/khram-1827773023.html
В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников
В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников - РИА Новости, 29.10.2022
В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников
Остекление храма святых Новомучеников в Донецке повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:31
2022-10-29T16:31
2022-10-29T16:31
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Остекление храма святых Новомучеников в Донецке повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате варварского обстрела нашего города в Киевском районе в 14:35 повреждено остекление храма Святых Новомучеников", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221029/donetsk-1827732421.html
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников
В Донецке из-за украинского обстрела повреждено остекление храма Святых Новомучеников