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В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/khram-1827773023.html
В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников
В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников - РИА Новости, 29.10.2022
В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников
Остекление храма святых Новомучеников в Донецке повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:31
2022-10-29T16:31
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Остекление храма святых Новомучеников в Донецке повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате варварского обстрела нашего города в Киевском районе в 14:35 повреждено остекление храма Святых Новомучеников", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221029/donetsk-1827732421.html
донецк
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика
16:31 29.10.2022
 
В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников

В Донецке из-за украинского обстрела повреждено остекление храма Святых Новомучеников

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Остекление храма святых Новомучеников в Донецке повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате варварского обстрела нашего города в Киевском районе в 14:35 повреждено остекление храма Святых Новомучеников", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Соборная мечеть в Куйбышевском районе Донецка, поврежденная в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
11:10Специальная военная операция на Украине
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена мечеть
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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