https://ria.ru/20221029/khram-1827773023.html

В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников

В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников - РИА Новости, 29.10.2022

В Донецке из-за украинского обстрела поврежден храм Святых Новомучеников

Остекление храма святых Новомучеников в Донецке повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:31

2022-10-29T16:31

2022-10-29T16:31

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Остекление храма святых Новомучеников в Донецке повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате варварского обстрела нашего города в Киевском районе в 14:35 повреждено остекление храма Святых Новомучеников", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221029/donetsk-1827732421.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика