https://ria.ru/20221029/kherson-1827762017.html

Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне

Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне

Украинские войска обстреляли район речного порта в Херсоне, ПВО сбила 3 ракеты HIMARS, пострадавших нет, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T15:00

2022-10-29T15:00

2022-10-29T15:13

специальная военная операция на украине

херсон

безопасность

херсонская область

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ХЕРСОН, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район речного порта в Херсоне, ПВО сбила 3 ракеты HIMARS, пострадавших нет, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб Херсонской области."В районе речпорта было сбито 3 HIMARS, пострадавших нет", - сообщил он.Из речного порта на левый берег Днепра отправляются катера, вывозящие жителей Херсона, пожелавших покинуть правый берег Днепра из-за угрозы обстрелов.

https://ria.ru/20221029/buk-m1-1827755430.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, безопасность, херсонская область