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Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/kherson-1827762017.html
Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне
Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне
Украинские войска обстреляли район речного порта в Херсоне, ПВО сбила 3 ракеты HIMARS, пострадавших нет, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:00
2022-10-29T15:13
специальная военная операция на украине
херсон
безопасность
херсонская область
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ХЕРСОН, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район речного порта в Херсоне, ПВО сбила 3 ракеты HIMARS, пострадавших нет, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб Херсонской области."В районе речпорта было сбито 3 HIMARS, пострадавших нет", - сообщил он.Из речного порта на левый берег Днепра отправляются катера, вывозящие жителей Херсона, пожелавших покинуть правый берег Днепра из-за угрозы обстрелов.
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херсон
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херсон, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Безопасность, Херсонская область
15:00 29.10.2022 (обновлено: 15:13 29.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне

ВСУ обстреляли речпорт в Херсоне, ПВО сбила три ракеты HIMARS, пострадавших нет

© РИА Новости / Мария МарикянЭвакуация из правобережья
Эвакуация из правобережья - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Эвакуация из правобережья. Архивное фото
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ХЕРСОН, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район речного порта в Херсоне, ПВО сбила 3 ракеты HIMARS, пострадавших нет, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб Херсонской области.
"В районе речпорта было сбито 3 HIMARS, пострадавших нет", - сообщил он.
Из речного порта на левый берег Днепра отправляются катера, вывозящие жителей Херсона, пожелавших покинуть правый берег Днепра из-за угрозы обстрелов.
Кадры уничтожения гаубиц М777 и установки Бук-М1 беспилотниками Ланцет
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонБезопасностьХерсонская область
 
 
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