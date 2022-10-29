https://ria.ru/20221029/kherson-1827762017.html
Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне
Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне
Украинские войска обстреляли район речного порта в Херсоне, ПВО сбила 3 ракеты HIMARS, пострадавших нет, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:00
2022-10-29T15:00
2022-10-29T15:13
специальная военная операция на украине
херсон
безопасность
херсонская область
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ХЕРСОН, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район речного порта в Херсоне, ПВО сбила 3 ракеты HIMARS, пострадавших нет, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб Херсонской области."В районе речпорта было сбито 3 HIMARS, пострадавших нет", - сообщил он.Из речного порта на левый берег Днепра отправляются катера, вывозящие жителей Херсона, пожелавших покинуть правый берег Днепра из-за угрозы обстрелов.
https://ria.ru/20221029/buk-m1-1827755430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсон, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Безопасность, Херсонская область
15:00 29.10.2022 (обновлено: 15:13 29.10.2022)
Украинские войска обстреляли речной порт в Херсоне
ВСУ обстреляли речпорт в Херсоне, ПВО сбила три ракеты HIMARS, пострадавших нет