https://ria.ru/20221029/kherson-1827746563.html

Херсонские власти предупредили о возможных перебоях с выплатами

Херсонские власти предупредили о возможных перебоях с выплатами - РИА Новости, 29.10.2022

Херсонские власти предупредили о возможных перебоях с выплатами

Перебои с выплатами пенсий, пособий и зарплат могут возникнуть в правобережной части Херсонской области из-за обстрелов украинских войск, заявила заместитель... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:15

2022-10-29T13:15

2022-10-29T13:15

екатерина губарева

владимир сальдо

херсонская область

херсон

днепр (город)

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785961988_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_86e2480fe2f13a236c60c0c680a93686.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Перебои с выплатами пенсий, пособий и зарплат могут возникнуть в правобережной части Херсонской области из-за обстрелов украинских войск, заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России."Говоря о правом береге, это в первую очередь Херсон, ситуация сложнее. И здесь проблема не в том, что мы не хотим платить, а как физически это осуществить. Так, в ГУП "Почта Херсон" на правобережье остался работать минимум сотрудников, а подвоз денег усложнен постоянными обстрелами ВСУ", - сказала РИА Новости Губарева.По ее словам, именно поэтому мирное население просят временно покинуть правобережную часть региона. "Проводим совещания с руководствами ведомств и пытаемся решить вопрос, но опять же: лучше уехать на время на левый берег, не создавая проблемы ни себе, ни военным, ни чиновникам. Мы готовы вывозить людей до последнего, пока переправа по Днепру не будет угрожать их жизням. Лучше перестраховаться сейчас, чем уезжать под "салюты" из HIMARS и Точек-У", - подчеркнула Губарева.При этом на левом берегу Херсонской области процесс выплат пенсий, пособий и зарплат идёт в штатном режиме. "Здесь жизнь не останавливалась. Если и есть какие-то задержки, то вызваны сугубо техническими моментами: сбой ПО, ошибки в ведомостях или перебои с интернетом. В целом нами за эти несколько месяцев разработана единая информационная социальная система и она позволяет в онлайн-режиме обслуживать как правый, так и левый берег", - подчеркнула Губарева.По ее словам, на левобережье деловая жизнь стала еще насыщеннее. В населенные пункты на время переехали целые министерства и ведомства.

https://ria.ru/20221028/oborona-1827676230.html

https://ria.ru/20221028/kherson-1827566116.html

херсонская область

херсон

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

екатерина губарева, владимир сальдо, херсонская область , херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, в мире