https://ria.ru/20221029/kherson-1827743572.html

Херсонские власти заявили, что Киеву следует бояться контрнаступления

Херсонские власти заявили, что Киеву следует бояться контрнаступления - РИА Новости, 29.10.2022

Херсонские власти заявили, что Киеву следует бояться контрнаступления

Ситуация на линии фронта в Херсонской области может развиваться по-разному, киевскому режиму следует бояться контрнаступления и стоит учесть, что до Николаева... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:57

2022-10-29T12:57

2022-10-29T14:47

специальная военная операция на украине

екатерина губарева

алексей арестович

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херсон

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Херсонской области может развиваться по-разному, киевскому режиму следует бояться контрнаступления и стоит учесть, что до Николаева российской армии примерно 30 километров, заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева."Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров, а противоборствующие силы находятся посередине. Это значит, что до одного областного центра примерно 30 километров и до другого аналогично. Почему мы всегда должны бояться, а не они?" — сказала она РИА Новости.По словам собеседница агентства, стоит украинским войскам продвинуться хотя бы на 300 метров, как в украинских СМИ начинают писать, что "взят новый рубеж" и так далее."Вот если бы мы так же информационно отрабатывали наши успехи, то победы были бы каждый день. Я считаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями. Просто мы не кричим о каждом взятом метре, а если будем, то никому никаких газетных полотен не хватит", — сказала Губарева.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что до конца этого года украинские войска могут взять Херсон под свой контроль. В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович отмечал, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону.

https://ria.ru/20221028/svo-1827395741.html

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Варвара Скокшина

екатерина губарева, алексей арестович , киев, херсон, херсонская область , министерство обороны украины, в мире