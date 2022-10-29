https://ria.ru/20221029/kherson-1827743572.html
Херсонские власти заявили, что Киеву следует бояться контрнаступления
Херсонские власти заявили, что Киеву следует бояться контрнаступления - РИА Новости, 29.10.2022
Херсонские власти заявили, что Киеву следует бояться контрнаступления
Ситуация на линии фронта в Херсонской области может развиваться по-разному, киевскому режиму следует бояться контрнаступления и стоит учесть, что до Николаева... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:57
2022-10-29T12:57
2022-10-29T14:47
специальная военная операция на украине
екатерина губарева
алексей арестович
киев
херсон
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министерство обороны украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Херсонской области может развиваться по-разному, киевскому режиму следует бояться контрнаступления и стоит учесть, что до Николаева российской армии примерно 30 километров, заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева."Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров, а противоборствующие силы находятся посередине. Это значит, что до одного областного центра примерно 30 километров и до другого аналогично. Почему мы всегда должны бояться, а не они?" — сказала она РИА Новости.По словам собеседница агентства, стоит украинским войскам продвинуться хотя бы на 300 метров, как в украинских СМИ начинают писать, что "взят новый рубеж" и так далее."Вот если бы мы так же информационно отрабатывали наши успехи, то победы были бы каждый день. Я считаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями. Просто мы не кричим о каждом взятом метре, а если будем, то никому никаких газетных полотен не хватит", — сказала Губарева.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что до конца этого года украинские войска могут взять Херсон под свой контроль. В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович отмечал, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону.
https://ria.ru/20221028/svo-1827395741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатерина губарева, алексей арестович , киев, херсон, херсонская область , министерство обороны украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Екатерина Губарева, Алексей Арестович , Киев, Херсон, Херсонская область , Министерство обороны Украины, В мире
12:57 29.10.2022 (обновлено: 14:47 29.10.2022)
Херсонские власти заявили, что Киеву следует бояться контрнаступления
В Херсонской администрации заявили, что киевскому режиму следует бояться контрнаступления