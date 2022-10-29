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МВД объявило в розыск блогера Максима Каца* - РИА Новости, 29.10.2022
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МВД объявило в розыск блогера Максима Каца*
МВД объявило в розыск блогера Максима Каца* - РИА Новости, 29.10.2022
МВД объявило в розыск блогера Максима Каца*
МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:09
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россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В июле Минюст внес Каца* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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максим кац, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Максим Кац, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
10:09 29.10.2022 (обновлено: 15:52 29.10.2022)
 
МВД объявило в розыск блогера Максима Каца*

МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца

CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova / Максим Кац
Максим Кац - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova /
Максим Кац. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
В июле Минюст внес Каца* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Андрей Заякин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
09:53
Сооснователь "Диссернета" Заякин появился в базе розыска МВД
 
Максим КацРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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