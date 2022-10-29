https://ria.ru/20221029/kats-1827719220.html

МВД объявило в розыск блогера Максима Каца*

МВД объявило в розыск блогера Максима Каца* - РИА Новости, 29.10.2022

МВД объявило в розыск блогера Максима Каца*

МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:09

2022-10-29T10:09

2022-10-29T15:52

максим кац

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В июле Минюст внес Каца* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221029/zayakin-1827716838.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим кац, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество