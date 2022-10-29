https://ria.ru/20221029/kats-1827719220.html
МВД объявило в розыск блогера Максима Каца*
МВД объявило в розыск блогера Максима Каца* - РИА Новости, 29.10.2022
МВД объявило в розыск блогера Максима Каца*
МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:09
2022-10-29T10:09
2022-10-29T15:52
максим кац
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В июле Минюст внес Каца* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221029/zayakin-1827716838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим кац, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Максим Кац, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
10:09 29.10.2022 (обновлено: 15:52 29.10.2022)
МВД объявило в розыск блогера Максима Каца*
МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
В июле Минюст внес Каца* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.