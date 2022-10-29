Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/kanada-1827801888.html
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем - РИА Новости, 29.10.2022
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем
Канаде необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире, заявила канадский министр... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T19:46
2022-10-29T19:50
в мире
мелани жоли
сергей лавров
россия
канада
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821277685_505:55:2541:1200_1920x0_80_0_0_1f553ee9df35bbb0d28fa3558f5f33d4.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Канаде необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли в интервью CBС."Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать", - заявила она.Жоли добавила, что по ее мнению канадскому правительству в текущем "историческом моменте" необходимо исходить из прагматичного подхода, поскольку "тектонические плиты мира" находятся в движении, "создавая нестабильность".По ее словам, участие в общих международных дискуссиях с российскими представителями дает возможность противостоять позиции РФ, хотя у нее и "нет желания" сидеть рядом с главой российского МИД Сергеем Лавровым."Я не верю в стратегию пустого стула. Когда Канада не участвует в диалоге, то это, прежде всего, не помогает нашему миру и стабильности. Во-вторых, мы теряем влияние в мире, поскольку другие страны G7 общаются с этими государствами", - резюмировала она.
https://ria.ru/20221029/kanada-1827694111.html
https://ria.ru/20221015/kanada-1824261904.html
россия
канада
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821277685_785:53:2274:1170_1920x0_80_0_0_6db31e77ac88e835cb9118202a0b7ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мелани жоли, сергей лавров, россия, канада, китай
В мире, Мелани Жоли, Сергей Лавров, Россия, Канада, Китай
19:46 29.10.2022 (обновлено: 19:50 29.10.2022)
 
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем

Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и КНР из-за борьбы за влияние в мире

© AP Photo / Mike BlakeМинистр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Mike Blake
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Канаде необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли в интервью CBС.
"Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать", - заявила она.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
01:29
Посол России прокомментировал новые канадские санкции
Жоли добавила, что по ее мнению канадскому правительству в текущем "историческом моменте" необходимо исходить из прагматичного подхода, поскольку "тектонические плиты мира" находятся в движении, "создавая нестабильность".
По ее словам, участие в общих международных дискуссиях с российскими представителями дает возможность противостоять позиции РФ, хотя у нее и "нет желания" сидеть рядом с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Я не верю в стратегию пустого стула. Когда Канада не участвует в диалоге, то это, прежде всего, не помогает нашему миру и стабильности. Во-вторых, мы теряем влияние в мире, поскольку другие страны G7 общаются с этими государствами", - резюмировала она.
Здание парламента Канады - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 12:49
Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20, сообщили СМИ
 
В миреМелани ЖолиСергей ЛавровРоссияКанадаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала