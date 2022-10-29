19:46 29.10.2022 (обновлено: 19:50 29.10.2022)
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и КНР из-за борьбы за влияние в мире
© AP Photo / Mike BlakeМинистр иностранных дел Канады Мелани Жоли
© AP Photo / Mike Blake
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Канаде необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли в интервью CBС.
"Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать", - заявила она.
Жоли добавила, что по ее мнению канадскому правительству в текущем "историческом моменте" необходимо исходить из прагматичного подхода, поскольку "тектонические плиты мира" находятся в движении, "создавая нестабильность".
По ее словам, участие в общих международных дискуссиях с российскими представителями дает возможность противостоять позиции РФ, хотя у нее и "нет желания" сидеть рядом с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Я не верю в стратегию пустого стула. Когда Канада не участвует в диалоге, то это, прежде всего, не помогает нашему миру и стабильности. Во-вторых, мы теряем влияние в мире, поскольку другие страны G7 общаются с этими государствами", - резюмировала она.
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