https://ria.ru/20221029/kanada-1827801888.html

Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем

Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем - РИА Новости, 29.10.2022

Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем

Канаде необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире, заявила канадский министр... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T19:46

2022-10-29T19:46

2022-10-29T19:50

в мире

мелани жоли

сергей лавров

россия

канада

китай

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Канаде необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли в интервью CBС."Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать", - заявила она.Жоли добавила, что по ее мнению канадскому правительству в текущем "историческом моменте" необходимо исходить из прагматичного подхода, поскольку "тектонические плиты мира" находятся в движении, "создавая нестабильность".По ее словам, участие в общих международных дискуссиях с российскими представителями дает возможность противостоять позиции РФ, хотя у нее и "нет желания" сидеть рядом с главой российского МИД Сергеем Лавровым."Я не верю в стратегию пустого стула. Когда Канада не участвует в диалоге, то это, прежде всего, не помогает нашему миру и стабильности. Во-вторых, мы теряем влияние в мире, поскольку другие страны G7 общаются с этими государствами", - резюмировала она.

https://ria.ru/20221029/kanada-1827694111.html

https://ria.ru/20221015/kanada-1824261904.html

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канада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мелани жоли, сергей лавров, россия, канада, китай