https://ria.ru/20221029/kanada-1827694111.html
Посол России прокомментировал новые канадские санкции
Посол России прокомментировал новые канадские санкции - РИА Новости, 29.10.2022
Посол России прокомментировал новые канадские санкции
Новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный и символический характер, но соразмерный ответ на них будет дан, сказал РИА... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:29
2022-10-29T01:29
2022-10-29T01:29
олег степанов
россия
канада
украина
газпром
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный и символический характер, но соразмерный ответ на них будет дан, сказал РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.Под очередную порцию рестрикций, вводимых из-за конфликта на Украине, попали 35 россиян, включая членов руководства "Газпрома", а также шесть компаний российского энергетического сектора.“Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо. Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут”, - сказал Степанов.“Ответ обязательно последует, да. Мы по принципу взаимности действуем. Даже понимая всю символичность и абсурдность канадских мер, в межгосударственных отношениях принято отвечать соразмерно”, - добавил он.Появление санкций посол связал с открытием в предстоящие выходные очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса.Степанов подчеркнул, что для России важны отношения с Канадой, в которой она видит своего “арктического соседа”.“Нам необязательно сливаться в любовном экстазе. Союзниками мы никогда не будем, но понимать, что мир и стабильность в нашем регионе взаимовыгодны, - это, по-моему, прописная истина для нас, но не для них, судя по всему. По крайней мере, не для нынешнего кабинета”, - сказал он.
https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827576303.html
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олег степанов, россия, канада, украина, газпром, санкции в отношении россии
Олег Степанов, Россия, Канада, Украина, Газпром, Санкции в отношении России
Посол России прокомментировал новые канадские санкции
Посол России в Канаде Степанов назвал новые канадские санкции бессмысленными
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный и символический характер, но соразмерный ответ на них будет дан, сказал РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.
Под очередную порцию рестрикций, вводимых из-за конфликта на Украине
, попали 35 россиян, включая членов руководства "Газпрома
", а также шесть компаний российского энергетического сектора.
“Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо. Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут”, - сказал Степанов.
“Ответ обязательно последует, да. Мы по принципу взаимности действуем. Даже понимая всю символичность и абсурдность канадских мер, в межгосударственных отношениях принято отвечать соразмерно”, - добавил он.
Появление санкций посол связал с открытием в предстоящие выходные очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса.
Степанов подчеркнул, что для России важны отношения с Канадой, в которой она видит своего “арктического соседа”.
“Нам необязательно сливаться в любовном экстазе. Союзниками мы никогда не будем, но понимать, что мир и стабильность в нашем регионе взаимовыгодны, - это, по-моему, прописная истина для нас, но не для них, судя по всему. По крайней мере, не для нынешнего кабинета”, - сказал он.