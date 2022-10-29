https://ria.ru/20221029/izrail-1827713815.html
Эксперт назвал Лапида и Нетаньяху лидерами избирательной кампании
Эксперт назвал Лапида и Нетаньяху лидерами избирательной кампании - РИА Новости, 29.10.2022
Эксперт назвал Лапида и Нетаньяху лидерами избирательной кампании
Наибольшими шансами сформировать коалицию большинства и занять пост премьер-министра после выборов в Кнессет 25 созыва, назначенных на 1 ноября, обладают... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:25
2022-10-29T09:25
2022-10-29T09:25
в мире
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
нафтали беннет
украина
израиль
сша
ликуд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Наибольшими шансами сформировать коалицию большинства и занять пост премьер-министра после выборов в Кнессет 25 созыва, назначенных на 1 ноября, обладают действующий премьер, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид и бывший премьер, председатель оппозиционной партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, хотя возможны и сюрпризы, считает израильский политолог Михаил Пелливерт."Лидеры избирательной кампании - Лапид и Нетаньяху. Именно у них больше всего шансов сформировать коалицию, так как каждый из блоков, во главе которых они стоят, получает по опросам по 60 мандатов. По опыту прошлой коалиции, когда партия с 6 депутатами была правящей (лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет, получившей 6 мандатов на прошлых выборов, стал премьер-министром по итогам предыдущих выборов - ред.), нельзя исключать похожего сценария. Но все же он маловероятен", - сказал Пелливерт в интервью РИА Новости.Разрыв между партией Нетаньяху и партией Лапида составляет пять мандатов, свидетельствуют результаты опроса общественно мнения, проведенного для издания "Исраэль ха-Йом" менее чем за неделю до выборов. Как следует из результатов опроса, если бы выборы проходили на этой неделе, партия "Ликуд" получила бы 30 мандатов, "Еш Атид" - 25, на третьем месте с 15 мандатами партия религиозных сионистов "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем, альянс "Махане Мамлахти" во главе с министром обороны Бени Ганцем получает 11 мандатов. Таком образом, блок Нетаньяху набирает 61 мандат. У блока, получившего название "анти-Нетаньяху", 55 мандатов, еще четыре мандата - у арабских партий Хадаш-ТААЛ.В Израиле, где за последние три с половиной года проходят пятые внеочередные выборы в парламент, высока вероятность того, что ни одна из прошедших в парламент политических сил не сумеет сформировать жизнеспособную коалицию большинства в 60 и более мандатов. По мнению политолога, причиной затянувшего политического кризиса стала устаревшая система выборов.Изменить патовую ситуацию, в результате которой ни одна из победивших партий не сможет сформировать устойчивую коалицию, по мнению эксперта, сможет лишь очень высокая, или очень низкая явка. "При тех же 67 % избирательной явки, результаты будут очень похожими на выборы 2021 года", - считает Пелливерт.Решение наиболее остро дискутируемого в израильской прессе вопроса о том, должен ли Израиль поставлять Украине вооружения и системы ПВО, будет связано не столько с именем будущего премьера, сколько с текущей с ситуацией. Победитель выборов в Кнессет будет прежде всего ориентироваться на позицию США, ситуацию в сфере безопасности и обстановку, считает политолог.Внеочередные выборы в кнессет 25 созыва, которые станут пятыми с 2019 года, назначены на 1 ноября.Выборы в кнессет 24-го созыва прошли 23 марта 2021 года и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120.Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
https://ria.ru/20221006/netanyakhu-1821879795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), нафтали беннет, украина, израиль, сша, ликуд, кнессет израиля, хезболла
В мире, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Нафтали Беннет, Украина, Израиль, США, Ликуд, Кнессет Израиля, Хезболла
Эксперт назвал Лапида и Нетаньяху лидерами избирательной кампании
Политолог назвал Лапида и Нетаньяху вероятными претендентами на пост премьера Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Наибольшими шансами сформировать коалицию большинства и занять пост премьер-министра после выборов в Кнессет 25 созыва, назначенных на 1 ноября, обладают действующий премьер, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид и бывший премьер, председатель оппозиционной партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, хотя возможны и сюрпризы, считает израильский политолог Михаил Пелливерт.
"Лидеры избирательной кампании - Лапид и Нетаньяху. Именно у них больше всего шансов сформировать коалицию, так как каждый из блоков, во главе которых они стоят, получает по опросам по 60 мандатов. По опыту прошлой коалиции, когда партия с 6 депутатами была правящей (лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет
, получившей 6 мандатов на прошлых выборов, стал премьер-министром по итогам предыдущих выборов - ред.), нельзя исключать похожего сценария. Но все же он маловероятен", - сказал Пелливерт в интервью РИА Новости.
Разрыв между партией Нетаньяху и партией Лапида составляет пять мандатов, свидетельствуют результаты опроса общественно мнения, проведенного для издания "Исраэль ха-Йом" менее чем за неделю до выборов. Как следует из результатов опроса, если бы выборы проходили на этой неделе, партия "Ликуд
" получила бы 30 мандатов, "Еш Атид" - 25, на третьем месте с 15 мандатами партия религиозных сионистов "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем, альянс "Махане Мамлахти" во главе с министром обороны Бени Ганцем
получает 11 мандатов. Таком образом, блок Нетаньяху набирает 61 мандат. У блока, получившего название "анти-Нетаньяху", 55 мандатов, еще четыре мандата - у арабских партий Хадаш-ТААЛ.
В Израиле
, где за последние три с половиной года проходят пятые внеочередные выборы в парламент, высока вероятность того, что ни одна из прошедших в парламент политических сил не сумеет сформировать жизнеспособную коалицию большинства в 60 и более мандатов. По мнению политолога, причиной затянувшего политического кризиса стала устаревшая система выборов.
"Вероятность новых выборов (после назначенных на 1 ноября 2022 года - ред.) крайне высока. Все системные проблемы израильской демократии остались: система выборов устарела, новых сил не появилось, общество очень разобщено, доверие к институтам власти низкое, политики не признают легитимности своих оппонентов и т.д.", - считает политолог.
Изменить патовую ситуацию, в результате которой ни одна из победивших партий не сможет сформировать устойчивую коалицию, по мнению эксперта, сможет лишь очень высокая, или очень низкая явка. "При тех же 67 % избирательной явки, результаты будут очень похожими на выборы 2021 года", - считает Пелливерт.
Решение наиболее остро дискутируемого в израильской прессе вопроса о том, должен ли Израиль поставлять Украине
вооружения и системы ПВО, будет связано не столько с именем будущего премьера, сколько с текущей с ситуацией. Победитель выборов в Кнессет
будет прежде всего ориентироваться на позицию США
, ситуацию в сфере безопасности и обстановку, считает политолог.
"Вопрос поставки вооружений в Украину меньше связан с внутриполитической ситуацией. Любой премьер будет прежде всего ориентироваться на позицию США и Европы, на вопросы, связанные с Ираном и "Хезболлах", и на ситуацию на полях боёв. Военные успехи Украины ускорят принятие решения о поставке вооружений, тогда как отсутствие существенных сдвигов увеличивает шансы на сохранение нейтральной позиции", - заключил собеседник агентства.
Внеочередные выборы в кнессет 25 созыва, которые станут пятыми с 2019 года, назначены на 1 ноября.
Выборы в кнессет 24-го созыва прошли 23 марта 2021 года и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120.
Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.