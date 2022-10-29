https://ria.ru/20221029/izrail-1827713815.html

Эксперт назвал Лапида и Нетаньяху лидерами избирательной кампании

Эксперт назвал Лапида и Нетаньяху лидерами избирательной кампании - РИА Новости, 29.10.2022

Эксперт назвал Лапида и Нетаньяху лидерами избирательной кампании

Наибольшими шансами сформировать коалицию большинства и занять пост премьер-министра после выборов в Кнессет 25 созыва, назначенных на 1 ноября, обладают... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:25

2022-10-29T09:25

2022-10-29T09:25

в мире

биньямин нетаньяху

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

нафтали беннет

украина

израиль

сша

ликуд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155694/98/1556949878_0:71:1000:634_1920x0_80_0_0_438b38474e953d35600f79c66ea38b3b.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Наибольшими шансами сформировать коалицию большинства и занять пост премьер-министра после выборов в Кнессет 25 созыва, назначенных на 1 ноября, обладают действующий премьер, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид и бывший премьер, председатель оппозиционной партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, хотя возможны и сюрпризы, считает израильский политолог Михаил Пелливерт."Лидеры избирательной кампании - Лапид и Нетаньяху. Именно у них больше всего шансов сформировать коалицию, так как каждый из блоков, во главе которых они стоят, получает по опросам по 60 мандатов. По опыту прошлой коалиции, когда партия с 6 депутатами была правящей (лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет, получившей 6 мандатов на прошлых выборов, стал премьер-министром по итогам предыдущих выборов - ред.), нельзя исключать похожего сценария. Но все же он маловероятен", - сказал Пелливерт в интервью РИА Новости.Разрыв между партией Нетаньяху и партией Лапида составляет пять мандатов, свидетельствуют результаты опроса общественно мнения, проведенного для издания "Исраэль ха-Йом" менее чем за неделю до выборов. Как следует из результатов опроса, если бы выборы проходили на этой неделе, партия "Ликуд" получила бы 30 мандатов, "Еш Атид" - 25, на третьем месте с 15 мандатами партия религиозных сионистов "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем, альянс "Махане Мамлахти" во главе с министром обороны Бени Ганцем получает 11 мандатов. Таком образом, блок Нетаньяху набирает 61 мандат. У блока, получившего название "анти-Нетаньяху", 55 мандатов, еще четыре мандата - у арабских партий Хадаш-ТААЛ.В Израиле, где за последние три с половиной года проходят пятые внеочередные выборы в парламент, высока вероятность того, что ни одна из прошедших в парламент политических сил не сумеет сформировать жизнеспособную коалицию большинства в 60 и более мандатов. По мнению политолога, причиной затянувшего политического кризиса стала устаревшая система выборов.Изменить патовую ситуацию, в результате которой ни одна из победивших партий не сможет сформировать устойчивую коалицию, по мнению эксперта, сможет лишь очень высокая, или очень низкая явка. "При тех же 67 % избирательной явки, результаты будут очень похожими на выборы 2021 года", - считает Пелливерт.Решение наиболее остро дискутируемого в израильской прессе вопроса о том, должен ли Израиль поставлять Украине вооружения и системы ПВО, будет связано не столько с именем будущего премьера, сколько с текущей с ситуацией. Победитель выборов в Кнессет будет прежде всего ориентироваться на позицию США, ситуацию в сфере безопасности и обстановку, считает политолог.Внеочередные выборы в кнессет 25 созыва, которые станут пятыми с 2019 года, назначены на 1 ноября.Выборы в кнессет 24-го созыва прошли 23 марта 2021 года и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120.Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.

https://ria.ru/20221006/netanyakhu-1821879795.html

https://ria.ru/20220630/izrail-1799273711.html

украина

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), нафтали беннет, украина, израиль, сша, ликуд, кнессет израиля, хезболла