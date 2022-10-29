https://ria.ru/20221029/insult-1827191996.html

Всемирный день борьбы с инсультом

Всемирный день борьбы с инсультом - РИА Новости, 29.10.2022

Всемирный день борьбы с инсультом

29 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Он проводится по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом для РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T01:01

2022-10-29T01:01

2022-10-29T01:01

справки

россия

инсульт

всемирный день борьбы с инсультом

здоровье

здоровье - общество

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29 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Он проводится по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом для повышения осведомленности об этом заболевании.WSO была создана в 2006 году, она насчитывает более трех тысяч индивидуальных членов и более 90 организаций из разных стран мира. В 2021-2022 годах информационная кампания WSO сосредоточена на повышении осведомленности о признаках инсульта и необходимости неотложной медицинской помощи. Инсульт (от латинского insulto – "скачу", "впрыгиваю"), "мозговой удар" – острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества – холестерина), воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.К его разновидностям относят ишемический и геморрагический инсульты.Ишемические инсульты возникают в результате закупорки кровеносного сосуда, снабжающего кровью головной мозг. Нарушение кровотока в кровеносном сосуде может вызвать образование тромба. Основная их причина – атеросклероз.При геморрагическом инсульте ослабленный кровеносный сосуд разрывается и кровоточит в головном мозге. Кровь накапливается и давит на окружающую ткань. Такие кровотечения могут вызывать аневризмы (выпячивание стенки артерии) или артериовенозная мальформация (клубок сосудов, напрямую связывающий артериальную и венозную системы и, таким образом, шунтирующий часть крови, минуя мозговое вещество). Воздействие инсульта может быть краткосрочным и долгосрочным, в зависимости от того, какая часть мозга поражена. Пораженная часть мозга и время, в течение которого кровоснабжение было остановлено, влияют на тип и тяжесть инвалидности.Выжившие после инсульта могут испытывать широкий спектр нарушений: частичный паралич, нарушение речи, понимания, мышления, памяти и пр.В числе симптомов инсульта – неспособность улыбнуться, асимметрия половины лица, внезапная слабость в конечностях с одной стороны, нарушение речи и пр.При малейшем подозрении на инсульт важно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Первые 4,5 часа являются критическими. В этот период изменения в головном мозге еще обратимы, поэтому необходимо оперативно оказать больному медицинскую помощь.По подсчетам ученых, скорость отмирания головного мозга во время ишемического удара составляет 1,9 миллиона нейронов в минуту, за один час без лечения мозг "стареет" на 3,6 года. В последние годы многие развитые страны стали уделять внимание именно скорости оказания помощи при инсульте. Ключевым инструментом снижения смертности и инвалидности после инсульта является внедрение специально оборудованных машин скорой помощи. В них можно проводить компьютерную томографию и тромболитическую терапию еще до приезда в больницу.Современные эффективные методики реабилитации пациентов, перенесших инсульт, помогают справиться с последствиями болезни с наименьшими потерями – вплоть до полного восстановления. Существует много факторов риска инсульта, в их числе – возраст, гипертония, отсутствие физической активности, нездоровое питание, алкоголизм, курение, ожирение, генетическая предрасположенность, стресс, депрессия и другие.По данным WSO, инсульт уже достиг масштабов эпидемии. В мире ежегодно случается более 12,2 миллиона новых инсультов. 47% всех инсультов происходят у мужчин, 53% – у женщин. Более 16% всех инсультов приходится на людей в возрасте 15-49 лет. Ежегодно более 62% всех инсультов приходится на людей моложе 70 лет. 6,5 миллионов человек ежегодно умирают от инсульта. В настоящее время в мире проживает более 101 миллиона человек, перенесших инсульт.По данным ученых, исследующих глобальное бремя болезней (ГББ), в 1990-2019 годах абсолютное число инсультов увеличилось на 70%, их распространенность – на 85%, смертность – на 43%. Среди лиц моложе 70 лет распространенность выросла на 22%, а заболеваемость – на 15%. Ученые оценивали эту статистику в 204 странах и территориях, включая Россию. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт – вторая по значимости причина смерти и третья по значимости причина инвалидности в мире.Около 70% инсультов происходит в странах с низким и средним уровнем дохода, где в среднем болезнь настигает людей на 15 лет раньше, чем в странах с высоким уровнем.До 84% пациентов с инсультом в странах с низким и средним уровнем доходов умирают в течение трех лет после постановки диагноза в сравнении с 16% в странах с высоким уровнем. Инсульт считается самым тяжелым последствием, возникающим на фоне коронавируса COVID-19. В России ежегодно более 400 тысяч человек сталкиваются с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Инсульты – вторая по распространенности причина смертности после ишемической болезни сердца у россиян. В 2020 году инсульт унес более 135 тысяч жизней. По данным Научного центра неврологии, всего в РФ проживает более одного миллиона людей, перенесших инсульт. До 15% случаев инсульта (около 70 тысяч в год) происходит в возрасте 18-45 лет.Медики подчеркивают, что профилактика заболевания значительно снижает вероятность попадания пациента в группу высокого риска. К профилактическим мерам относятся полный отказ от курения, ограничение употребления алкоголя и соли, диета с преобладанием овощей и фруктов, физические нагрузки, эффективное и своевременное лечение соматических заболеваний и инфекционно-воспалительных процессов, способствующих развитию инсультов (коллагенозов, хламидиоза, сахарного диабета). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, инсульт, всемирный день борьбы с инсультом, здоровье, здоровье - общество