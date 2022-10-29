Самый старый заключенный Гуантанамо вернулся в Пакистан
Самый старый заключенный Гуантанамо Саиф Улла Парача вернулся на родину в Пакистан
© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 окт – РИА Новости. Самый старый заключённый тюрьмы на военной базе Гуантанамо, 75-летний пакистанец Саиф Улла Парача, вернулся на родину в Пакистан.
"Саиф Улла Парача, гражданин Пакистана, который содержался под стражей в заливе Гуантанамо, был освобожден и прибыл в Пакистан в субботу, 29 октября. Министерство иностранных дел завершило обширный межведомственный процесс по содействию репатриации Парачи. Мы рады, что гражданин Пакистана, задержанный за границей, наконец-то воссоединился со своей семьей", - сообщил МИД Пакистана.
75-летний мужчина был самым старым заключенным в Гуантанамо и содержался под стражей по подозрению в связях с международной террористической группировкой "Аль-Каида"*, но никогда не обвинялся в совершении преступления. Его освобождение было одобрено в мае прошлого года после более чем 16-летнего содержания под стражей на американской базе на Кубе.
США захватили Парачу в Таиланде в 2003 году и удерживали его в Гуантанамо с сентября 2004 года. Власти утверждали, что он был "посредником" "Аль-Каиды"*, который помог двум участникам теракта 11 сентября провести финансовую операцию. Сам Парача отрицает свою причастность к терроризму и заявил, что не знал, что люди, с которыми он имел дело, были членами "Аль-Каиды"*.
Сын Парачи, Узаир Парача, также был арестован по обвинению в оказании помощи подозреваемым боевикам в проникновении в США по поддельным документам за несколько месяцев до ареста его отца. В 2005 году федеральный суд Нью-Йорка приговорил его к 30 годам тюремного заключения, однако в марте 2020 года судья отклонил показания свидетелей, и в 2021 году он был отправлен обратно в Пакистан после того, как правительство США решило не добиваться нового судебного разбирательства.
* Террористическая организация, запрещенная в России
11 января, 16:23В ОБСЕ призвали США как можно скорее закрыть тюрьму в Гуантанамо