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Самый старый заключенный Гуантанамо вернулся в Пакистан - РИА Новости, 29.10.2022
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Самый старый заключенный Гуантанамо вернулся в Пакистан
Самый старый заключенный Гуантанамо вернулся в Пакистан - РИА Новости, 29.10.2022
Самый старый заключенный Гуантанамо вернулся в Пакистан
Самый старый заключённый тюрьмы на военной базе Гуантанамо, 75-летний пакистанец Саиф Улла Парача, вернулся на родину в Пакистан. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:40
2022-10-29T14:40
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 окт – РИА Новости. Самый старый заключённый тюрьмы на военной базе Гуантанамо, 75-летний пакистанец Саиф Улла Парача, вернулся на родину в Пакистан."Саиф Улла Парача, гражданин Пакистана, который содержался под стражей в заливе Гуантанамо, был освобожден и прибыл в Пакистан в субботу, 29 октября. Министерство иностранных дел завершило обширный межведомственный процесс по содействию репатриации Парачи. Мы рады, что гражданин Пакистана, задержанный за границей, наконец-то воссоединился со своей семьей", - сообщил МИД Пакистана.75-летний мужчина был самым старым заключенным в Гуантанамо и содержался под стражей по подозрению в связях с международной террористической группировкой "Аль-Каида"*, но никогда не обвинялся в совершении преступления. Его освобождение было одобрено в мае прошлого года после более чем 16-летнего содержания под стражей на американской базе на Кубе.США захватили Парачу в Таиланде в 2003 году и удерживали его в Гуантанамо с сентября 2004 года. Власти утверждали, что он был "посредником" "Аль-Каиды"*, который помог двум участникам теракта 11 сентября провести финансовую операцию. Сам Парача отрицает свою причастность к терроризму и заявил, что не знал, что люди, с которыми он имел дело, были членами "Аль-Каиды"*.Сын Парачи, Узаир Парача, также был арестован по обвинению в оказании помощи подозреваемым боевикам в проникновении в США по поддельным документам за несколько месяцев до ареста его отца. В 2005 году федеральный суд Нью-Йорка приговорил его к 30 годам тюремного заключения, однако в марте 2020 года судья отклонил показания свидетелей, и в 2021 году он был отправлен обратно в Пакистан после того, как правительство США решило не добиваться нового судебного разбирательства.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220121/guantanamo-1768874587.html
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в мире, пакистан, гуантанамо (город), сша, аль-каида
В мире, Пакистан, Гуантанамо (город), США, Аль-Каида
14:40 29.10.2022
 
Самый старый заключенный Гуантанамо вернулся в Пакистан

Самый старый заключенный Гуантанамо Саиф Улла Парача вернулся на родину в Пакистан

© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 окт – РИА Новости. Самый старый заключённый тюрьмы на военной базе Гуантанамо, 75-летний пакистанец Саиф Улла Парача, вернулся на родину в Пакистан.
"Саиф Улла Парача, гражданин Пакистана, который содержался под стражей в заливе Гуантанамо, был освобожден и прибыл в Пакистан в субботу, 29 октября. Министерство иностранных дел завершило обширный межведомственный процесс по содействию репатриации Парачи. Мы рады, что гражданин Пакистана, задержанный за границей, наконец-то воссоединился со своей семьей", - сообщил МИД Пакистана.
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 11:47
В МИД КНР назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в США
75-летний мужчина был самым старым заключенным в Гуантанамо и содержался под стражей по подозрению в связях с международной террористической группировкой "Аль-Каида"*, но никогда не обвинялся в совершении преступления. Его освобождение было одобрено в мае прошлого года после более чем 16-летнего содержания под стражей на американской базе на Кубе.
США захватили Парачу в Таиланде в 2003 году и удерживали его в Гуантанамо с сентября 2004 года. Власти утверждали, что он был "посредником" "Аль-Каиды"*, который помог двум участникам теракта 11 сентября провести финансовую операцию. Сам Парача отрицает свою причастность к терроризму и заявил, что не знал, что люди, с которыми он имел дело, были членами "Аль-Каиды"*.
Сын Парачи, Узаир Парача, также был арестован по обвинению в оказании помощи подозреваемым боевикам в проникновении в США по поддельным документам за несколько месяцев до ареста его отца. В 2005 году федеральный суд Нью-Йорка приговорил его к 30 годам тюремного заключения, однако в марте 2020 года судья отклонил показания свидетелей, и в 2021 году он был отправлен обратно в Пакистан после того, как правительство США решило не добиваться нового судебного разбирательства.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 16:23
В ОБСЕ призвали США как можно скорее закрыть тюрьму в Гуантанамо
 
В миреПакистанГуантанамо (город)СШААль-Каида
 
 
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