https://ria.ru/20221029/guantanamo-1827757387.html

Самый старый заключенный Гуантанамо вернулся в Пакистан

Самый старый заключенный Гуантанамо вернулся в Пакистан - РИА Новости, 29.10.2022

Самый старый заключенный Гуантанамо вернулся в Пакистан

Самый старый заключённый тюрьмы на военной базе Гуантанамо, 75-летний пакистанец Саиф Улла Парача, вернулся на родину в Пакистан. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:40

2022-10-29T14:40

2022-10-29T14:40

в мире

пакистан

гуантанамо (город)

сша

аль-каида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727052665_0:175:2500:1581_1920x0_80_0_0_15128bfd9665f01b652219f9f66517ea.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 окт – РИА Новости. Самый старый заключённый тюрьмы на военной базе Гуантанамо, 75-летний пакистанец Саиф Улла Парача, вернулся на родину в Пакистан."Саиф Улла Парача, гражданин Пакистана, который содержался под стражей в заливе Гуантанамо, был освобожден и прибыл в Пакистан в субботу, 29 октября. Министерство иностранных дел завершило обширный межведомственный процесс по содействию репатриации Парачи. Мы рады, что гражданин Пакистана, задержанный за границей, наконец-то воссоединился со своей семьей", - сообщил МИД Пакистана.75-летний мужчина был самым старым заключенным в Гуантанамо и содержался под стражей по подозрению в связях с международной террористической группировкой "Аль-Каида"*, но никогда не обвинялся в совершении преступления. Его освобождение было одобрено в мае прошлого года после более чем 16-летнего содержания под стражей на американской базе на Кубе.США захватили Парачу в Таиланде в 2003 году и удерживали его в Гуантанамо с сентября 2004 года. Власти утверждали, что он был "посредником" "Аль-Каиды"*, который помог двум участникам теракта 11 сентября провести финансовую операцию. Сам Парача отрицает свою причастность к терроризму и заявил, что не знал, что люди, с которыми он имел дело, были членами "Аль-Каиды"*.Сын Парачи, Узаир Парача, также был арестован по обвинению в оказании помощи подозреваемым боевикам в проникновении в США по поддельным документам за несколько месяцев до ареста его отца. В 2005 году федеральный суд Нью-Йорка приговорил его к 30 годам тюремного заключения, однако в марте 2020 года судья отклонил показания свидетелей, и в 2021 году он был отправлен обратно в Пакистан после того, как правительство США решило не добиваться нового судебного разбирательства.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220121/guantanamo-1768874587.html

https://ria.ru/20220111/ssha-1767360811.html

пакистан

гуантанамо (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, гуантанамо (город), сша, аль-каида