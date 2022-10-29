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В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 29.10.2022
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В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ
В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 29.10.2022
В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ
Заведения, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, могут быть закрыты по закону о запрете пропаганды ЛГБТ, гей-клубы следует считать именно РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:39
2022-10-29T15:39
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заведения, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, могут быть закрыты по закону о запрете пропаганды ЛГБТ, гей-клубы следует считать именно такими заведениями, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность."Если заведение откровенно пропагандирует нетрадиционные отношения, безусловно, это заведение будет закрываться", - сказала она.По мнению парламентария, гей-клубы относятся именно к таким заведениям.При этом Останина уточнила, что законопроект распространяется только на пропаганду."Речь идёт о пропаганде, речь идёт не о людях, которые имеют нетрадиционную ориентацию, они как жили, так и будут жить дальше", - добавила она.
https://ria.ru/20221028/lgbt-1827544553.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
15:39 29.10.2022
 
В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ

В Госдуме рассказали, что после закона о пропаганде ЛГБТ будут закрыты гей-клубы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заведения, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, могут быть закрыты по закону о запрете пропаганды ЛГБТ, гей-клубы следует считать именно такими заведениями, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.
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Депутат Госдумы выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
"Если заведение откровенно пропагандирует нетрадиционные отношения, безусловно, это заведение будет закрываться", - сказала она.
По мнению парламентария, гей-клубы относятся именно к таким заведениям.
"Гей-клубы - это те самые места, где, как правило, встречаются люди, имеющие нетрадиционную ориентацию… Я рассматриваю такого рода заведения как заведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения", - отметила она.
При этом Останина уточнила, что законопроект распространяется только на пропаганду.
"Речь идёт о пропаганде, речь идёт не о людях, которые имеют нетрадиционную ориентацию, они как жили, так и будут жить дальше", - добавила она.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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