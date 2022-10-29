https://ria.ru/20221029/gosduma-1827767370.html

В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ

В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 29.10.2022

В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ

Заведения, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, могут быть закрыты по закону о запрете пропаганды ЛГБТ, гей-клубы следует считать именно РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T15:39

2022-10-29T15:39

2022-10-29T15:39

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заведения, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, могут быть закрыты по закону о запрете пропаганды ЛГБТ, гей-клубы следует считать именно такими заведениями, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность."Если заведение откровенно пропагандирует нетрадиционные отношения, безусловно, это заведение будет закрываться", - сказала она.По мнению парламентария, гей-клубы относятся именно к таким заведениям.При этом Останина уточнила, что законопроект распространяется только на пропаганду."Речь идёт о пропаганде, речь идёт не о людях, которые имеют нетрадиционную ориентацию, они как жили, так и будут жить дальше", - добавила она.

https://ria.ru/20221028/lgbt-1827544553.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф