https://ria.ru/20221029/gosduma-1827755045.html

В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках"

В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.10.2022

В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках"

США и Великобритания не только спонсируют международный терроризм, они его выращивают, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:29

2022-10-29T14:29

2022-10-29T14:54

северный поток

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госдума рф

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в мире

авария на "северных потоках"

единая россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США и Великобритания не только спонсируют международный терроризм, они его выращивают, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в Минобороны РФ сказали, что представители ВМС Британии принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву "Северных потоков".По его словам, эти страны давно ведут с РФ "в том числе террористическую войну". "США и Великобритания давно уже ведут с нами в том числе террористическую войну", - отметил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

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