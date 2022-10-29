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В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.10.2022
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В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках"
В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.10.2022
В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках"
США и Великобритания не только спонсируют международный терроризм, они его выращивают, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:29
2022-10-29T14:54
северный поток
вмс великобритании
госдума рф
великобритания
сша
в мире
авария на "северных потоках"
единая россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США и Великобритания не только спонсируют международный терроризм, они его выращивают, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в Минобороны РФ сказали, что представители ВМС Британии принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву "Северных потоков".По его словам, эти страны давно ведут с РФ "в том числе террористическую войну". "США и Великобритания давно уже ведут с нами в том числе террористическую войну", - отметил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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северный поток, вмс великобритании, госдума рф, великобритания, сша, в мире, авария на "северных потоках", единая россия, северный поток — 2, оон, олег морозов
Северный поток, ВМС Великобритании, Госдума РФ, Великобритания, США, В мире, Авария на "Северных потоках", Единая Россия, Северный поток — 2, ООН, Олег Морозов
14:29 29.10.2022 (обновлено: 14:54 29.10.2022)
 
В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках"

Депутат Госдумы Морозов считает, что США и Британия выращивают международный терроризм

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США и Великобритания не только спонсируют международный терроризм, они его выращивают, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее в Минобороны РФ сказали, что представители ВМС Британии принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву "Северных потоков".
"Это - государства не только спонсируют международный терроризм. Они его выращивают и обучают", - сказал он.
По его словам, эти страны давно ведут с РФ "в том числе террористическую войну". "США и Великобритания давно уже ведут с нами в том числе террористическую войну", - отметил он.
"Отвечать надо не в ООН, а на поле боя на Украине и в Киеве. "Герани" и "Искандеры" - самое лучшее лекарство от международного терроризма", - добавил Морозов.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 00:47
Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке"
 
Северный потокВМС ВеликобританииГосдума РФВеликобританияСШАВ миреАвария на "Северных потоках"Единая РоссияСеверный поток — 2ООНОлег Морозов
 
 
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