https://ria.ru/20221029/gosduma-1827755045.html
В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках"
В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.10.2022
В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках"
США и Великобритания не только спонсируют международный терроризм, они его выращивают, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:29
2022-10-29T14:29
2022-10-29T14:54
северный поток
вмс великобритании
госдума рф
великобритания
сша
в мире
авария на "северных потоках"
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США и Великобритания не только спонсируют международный терроризм, они его выращивают, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в Минобороны РФ сказали, что представители ВМС Британии принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву "Северных потоков".По его словам, эти страны давно ведут с РФ "в том числе террористическую войну". "США и Великобритания давно уже ведут с нами в том числе террористическую войну", - отметил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221028/borrel-1827388040.html
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток, вмс великобритании, госдума рф, великобритания, сша, в мире, авария на "северных потоках", единая россия, северный поток — 2, оон, олег морозов
Северный поток, ВМС Великобритании, Госдума РФ, Великобритания, США, В мире, Авария на "Северных потоках", Единая Россия, Северный поток — 2, ООН, Олег Морозов
14:29 29.10.2022 (обновлено: 14:54 29.10.2022)
В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках"
Депутат Госдумы Морозов считает, что США и Британия выращивают международный терроризм