https://ria.ru/20221029/gaz-1827721456.html
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 29.10.2022
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,4 миллиона кубометров на 29... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:14
2022-10-29T10:14
2022-10-29T10:14
сергей куприянов
украина
европа
луганская народная республика
газпром
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,4 миллиона кубометров на 29 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 миллиона кубометров на 29 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки.
https://ria.ru/20221028/kuleba-1827591261.html
украина
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей куприянов, украина, европа, луганская народная республика, газпром, в мире
Сергей Куприянов, Украина, Европа, Луганская Народная Республика, Газпром, В мире
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в объеме 42,4 миллиона кубометров