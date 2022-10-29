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Тысячи людей покинули дома из-за банд в столице Гаити - РИА Новости, 29.10.2022
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Тысячи людей покинули дома из-за банд в столице Гаити
Тысячи людей покинули дома из-за банд в столице Гаити - РИА Новости, 29.10.2022
Тысячи людей покинули дома из-за банд в столице Гаити
Около 96 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за вспышек насилия банд в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщается в докладе Международной организации... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:02
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Около 96 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за вспышек насилия банд в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщается в докладе Международной организации по миграции (МОМ) ООН."Оценка, проведенная в период с июня по август 2022 года, выявила 113 тысяч внутренне перемещенных лиц в Гаити. Среди них 96 тысяч лиц бежали из-за отсутствия условий в столице в связи с насилием между бандами и социальными волнениями", - говорится в докладе.Отмечается, что еще 17 тысяч человек остаются перемещенными лицами в результате сильнейшего за 10 лет землетрясения, которое произошло в августе 2021 года.Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.Ситуацию осложняет вспышка холеры. На фоне текущего кризиса правительство страны обратилось к международному сообществу с просьбой ввести войска для сдерживания преступности, что привело демонстрациям.На прошлой неделе Совбез ООН принял резолюцию США и Мексики о введении как минимум на год санкций против лидера федерации преступных группировок Гаити G-9 Джимми Шеризье, а также против тех, кто угрожает безопасности страны.
https://ria.ru/20221021/gaiti-1825750451.html
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в мире, жовенель моиз, гаити, сша, мексика, совет безопасности оон, оон
В мире, Жовенель Моиз, Гаити, США, Мексика, Совет Безопасности ООН, ООН
09:02 29.10.2022
 
Тысячи людей покинули дома из-за банд в столице Гаити

ООН: около 96 тысяч человек вынуждены были покинуть дома из-за банд в столице Гаити

© AP Photo / Matias DelacroixГаити
Гаити - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Matias Delacroix
Гаити. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Около 96 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за вспышек насилия банд в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщается в докладе Международной организации по миграции (МОМ) ООН.
"Оценка, проведенная в период с июня по август 2022 года, выявила 113 тысяч внутренне перемещенных лиц в Гаити. Среди них 96 тысяч лиц бежали из-за отсутствия условий в столице в связи с насилием между бандами и социальными волнениями", - говорится в докладе.
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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СБ ООН ввел санкции против группировок, угрожающих безопасности Гаити
Отмечается, что еще 17 тысяч человек остаются перемещенными лицами в результате сильнейшего за 10 лет землетрясения, которое произошло в августе 2021 года.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Ситуацию осложняет вспышка холеры. На фоне текущего кризиса правительство страны обратилось к международному сообществу с просьбой ввести войска для сдерживания преступности, что привело демонстрациям.
На прошлой неделе Совбез ООН принял резолюцию США и Мексики о введении как минимум на год санкций против лидера федерации преступных группировок Гаити G-9 Джимми Шеризье, а также против тех, кто угрожает безопасности страны.
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В миреЖовенель МоизГаитиСШАМексикаСовет Безопасности ООНООН
 
 
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