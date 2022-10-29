Тысячи людей покинули дома из-за банд в столице Гаити
ООН: около 96 тысяч человек вынуждены были покинуть дома из-за банд в столице Гаити
© AP Photo / Matias DelacroixГаити
© AP Photo / Matias Delacroix
Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Около 96 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за вспышек насилия банд в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщается в докладе Международной организации по миграции (МОМ) ООН.
"Оценка, проведенная в период с июня по август 2022 года, выявила 113 тысяч внутренне перемещенных лиц в Гаити. Среди них 96 тысяч лиц бежали из-за отсутствия условий в столице в связи с насилием между бандами и социальными волнениями", - говорится в докладе.
Отмечается, что еще 17 тысяч человек остаются перемещенными лицами в результате сильнейшего за 10 лет землетрясения, которое произошло в августе 2021 года.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Ситуацию осложняет вспышка холеры. На фоне текущего кризиса правительство страны обратилось к международному сообществу с просьбой ввести войска для сдерживания преступности, что привело демонстрациям.
На прошлой неделе Совбез ООН принял резолюцию США и Мексики о введении как минимум на год санкций против лидера федерации преступных группировок Гаити G-9 Джимми Шеризье, а также против тех, кто угрожает безопасности страны.
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