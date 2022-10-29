https://ria.ru/20221029/evrokomissiya-1827747894.html

Еврокомиссар предложил вернуть России деньги в случае помощи Украине

Еврокомиссар предложил вернуть России деньги в случае помощи Украине - РИА Новости, 29.10.2022

Еврокомиссар предложил вернуть России деньги в случае помощи Украине

Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:22

2022-10-29T13:22

2022-10-29T16:41

дидье рейндерс

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БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс."На мой взгляд, это как минимум возможно, что эти 300 миллиардов евро можно оставить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины", — сказал Рейндерс в интервью СМИ редакционной группы Funke.Как отметил бельгийский политик, не исключено, что будет основан фонд по восстановлению страны, однако 300 миллиардов евро будет недостаточно. "На данный момент заморожены активы 90 человек, свыше 17 миллиардов евро в семи странах — членах ЕС, включая 2,2 миллиарда евро в Германии", — добавил он.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе. Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась. По словам еврокомиссара, после принятия директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет создана соответствующая законодательная база. Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили более 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html

https://ria.ru/20221028/aktivy-1827550617.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дидье рейндерс, владимир путин, европа, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире