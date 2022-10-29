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В Нижнем Новгороде загорелась электроподстанция - РИА Новости, 29.10.2022
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В Нижнем Новгороде загорелась электроподстанция
В Нижнем Новгороде загорелась электроподстанция - РИА Новости, 29.10.2022
В Нижнем Новгороде загорелась электроподстанция
Электроподстанция загорелась в Сормовском районе Нижнего Новгорода, на месте работают пожарные, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:50
2022-10-29T10:50
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Электроподстанция загорелась в Сормовском районе Нижнего Новгорода, на месте работают пожарные, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре на улице Волжской, 11а поступило в субботу в 06.29."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение трансформатора с переходом огня на рядом стоящее административное здание. В трансформаторной подстанции происходило выгорание масла", - говорится в сообщении.В 08.05 на место выдвинулся пожарный поезд ГЖД филиала РЖД. В 09.08 поезд прибыл к месту пожара и приступил к работе. "В 10.01 объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75 квадратных метров: административное здание 50 квадратных метров, трансформатор - 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.Причина пожара устанавливается.
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:50 29.10.2022
 
В Нижнем Новгороде загорелась электроподстанция

Пожарные в Сормовском районе Нижнего Новгорода тушат электроподстанцию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Электроподстанция загорелась в Сормовском районе Нижнего Новгорода, на месте работают пожарные, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Волжской, 11а поступило в субботу в 06.29.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение трансформатора с переходом огня на рядом стоящее административное здание. В трансформаторной подстанции происходило выгорание масла", - говорится в сообщении.
В 08.05 на место выдвинулся пожарный поезд ГЖД филиала РЖД. В 09.08 поезд прибыл к месту пожара и приступил к работе. "В 10.01 объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75 квадратных метров: административное здание 50 квадратных метров, трансформатор - 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
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