https://ria.ru/20221029/elektropodstantsiya-1827730139.html

В Нижнем Новгороде загорелась электроподстанция

В Нижнем Новгороде загорелась электроподстанция - РИА Новости, 29.10.2022

В Нижнем Новгороде загорелась электроподстанция

Электроподстанция загорелась в Сормовском районе Нижнего Новгорода, на месте работают пожарные, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:50

2022-10-29T10:50

2022-10-29T10:50

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Электроподстанция загорелась в Сормовском районе Нижнего Новгорода, на месте работают пожарные, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре на улице Волжской, 11а поступило в субботу в 06.29."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение трансформатора с переходом огня на рядом стоящее административное здание. В трансформаторной подстанции происходило выгорание масла", - говорится в сообщении.В 08.05 на место выдвинулся пожарный поезд ГЖД филиала РЖД. В 09.08 поезд прибыл к месту пожара и приступил к работе. "В 10.01 объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75 квадратных метров: административное здание 50 квадратных метров, трансформатор - 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20221028/gaz-1827429354.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)