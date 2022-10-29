https://ria.ru/20221029/ekonomist-1827702849.html

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале третьей мировой

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале третьей мировой - РИА Новости, 29.10.2022

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале третьей мировой

Третья мировая война уже фактически началась, заявил в интервью Der Spiegel американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T06:55

2022-10-29T06:55

2022-10-29T16:06

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Третья мировая война уже фактически началась, заявил в интервью Der Spiegel американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось "беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме", он никогда не слышал словосочетания "изменение климата" и "глобальная пандемия"."А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным", — отметил экономист.Рассуждая об экономике, он пришел к выводу, что еврозона "уже находится в рецессии", а дела в Великобритании "идут еще хуже". Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар."Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе", — спрогнозировал он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221026/voyna-1826795677.html

https://ria.ru/20221024/voyna-1826321413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, китай, нато, сша, тайвань, иран, израиль