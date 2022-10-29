06:55 29.10.2022 (обновлено: 16:06 29.10.2022)
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале третьей мировой
Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини: на Украине развернулась третья мировая
© AP Photo / Luca BrunoАмериканский экономист Нуриэль Рубини
© AP Photo / Luca Bruno
Американский экономист Нуриэль Рубини. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Третья мировая война уже фактически началась, заявил в интервью Der Spiegel американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.
"Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия. И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине", — сказал он.
Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось "беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме", он никогда не слышал словосочетания "изменение климата" и "глобальная пандемия".
"А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным", — отметил экономист.
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Рассуждая об экономике, он пришел к выводу, что еврозона "уже находится в рецессии", а дела в Великобритании "идут еще хуже". Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.
Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар.
"Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе", — спрогнозировал он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.