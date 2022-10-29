https://ria.ru/20221029/dtp-1827772879.html

На Зубовской площади в Москве столкнулись два автомобиля

На Зубовской площади в Москве столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 29.10.2022

На Зубовской площади в Москве столкнулись два автомобиля

Два легковых автомобиля столкнулись на Зубовской площади в Москве, перекрыты две полосы из трех, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:29

2022-10-29T16:29

2022-10-29T16:29

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на Зубовской площади в Москве, перекрыты две полосы из трех, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса."На Зубовской площади (внутренняя сторона Садового кольца) столкнулись два легковых автомобиля... Заняты две полосы из трех. По возможности объезжайте этот участок", - говорится в сообщении.Сообщается, что оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

https://ria.ru/20221024/avariya-1826163597.html

москва

садовое кольцо (москва)

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2022

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происшествия, москва, садовое кольцо (москва)