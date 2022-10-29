https://ria.ru/20221029/dtp-1827721337.html

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП с грузовиком - РИА Новости, 29.10.2022

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

Иномарка и грузовик столкнулись на трассе в Беловском округе Кемеровской области, погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:14

2022-10-29T10:14

2022-10-29T10:14

происшествия

авто

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 29 окт - РИА Новости. Иномарка и грузовик столкнулись на трассе в Беловском округе Кемеровской области, погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Сообщение о ДТП в дежурную честь Беловского района поступило около 05.00 (01.00 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа."Предварительно установлено, что на 14-м километре дороги "Белово – Коновалово - Прокопьевск" водитель автомобиля "Тойота Королла", двигаясь со стороны села Поморцево в направлении города Белово, при выполнении обгона не учел необходимый боковой интервал, в результате чего совершил столкновение с грузовиком "Вольво". После этого автомобили съехали в кювет, где "Вольво" опрокинулся на "Тойоту". От полученных травм в результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончались трое мужчин в возрасте 30, 33 и 40 лет - водитель и два пассажира автомобиля "Тойота Королла", - сообщает ведомство.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221028/dtp-1827679813.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, кемеровская область