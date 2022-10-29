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Киев выясняет, как в иранских дронах оказался украинский компонент - РИА Новости, 29.10.2022
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Киев выясняет, как в иранских дронах оказался украинский компонент
Киев выясняет, как в иранских дронах оказался украинский компонент - РИА Новости, 29.10.2022
Киев выясняет, как в иранских дронах оказался украинский компонент
В разведке Украины сообщили, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T20:27
2022-10-29T20:27
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В разведке Украины сообщили, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского производства, сообщает телеканал 5.ua со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины."В иранском дроне нашли компонент украинского производства, а также других стран. Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", - приводит слова представителя ГУР МО Украины телеканал 5.ua.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221028/bpla-1827660776.html
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в мире, технологии, мария захарова, украина, иран, россия, министерство обороны украины, оон, мид ирана
В мире, Технологии, Мария Захарова, Украина, Иран, Россия, Министерство обороны Украины, ООН, МИД Ирана
20:27 29.10.2022
 
Киев выясняет, как в иранских дронах оказался украинский компонент

Разведка Украины выясняет причастность украинской компании к созданию иранских дронов

© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск беспилотников во время учений в Иране
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Iranian Army
Запуск беспилотников во время учений в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В разведке Украины сообщили, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского производства, сообщает телеканал 5.ua со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"В иранском дроне нашли компонент украинского производства, а также других стран. Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", - приводит слова представителя ГУР МО Украины телеканал 5.ua.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 19:53Специальная военная операция на Украине
Небензя отверг заявление постпреда Израиля об иранских БПЛА на Украине
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 15:04
В Узбекистане опровергли фейк Гордона* о сборке в стране иранских дронов
 
В миреТехнологииМария ЗахароваУкраинаИранРоссияМинистерство обороны УкраиныООНМИД Ирана
 
 
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