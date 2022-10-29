Киев выясняет, как в иранских дронах оказался украинский компонент
Разведка Украины выясняет причастность украинской компании к созданию иранских дронов
© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск беспилотников во время учений в Иране
© AP Photo / Iranian Army
Запуск беспилотников во время учений в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В разведке Украины сообщили, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского производства, сообщает телеканал 5.ua со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"В иранском дроне нашли компонент украинского производства, а также других стран. Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", - приводит слова представителя ГУР МО Украины телеканал 5.ua.
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.