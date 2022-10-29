https://ria.ru/20221029/drony-1827805386.html

Киев выясняет, как в иранских дронах оказался украинский компонент

Киев выясняет, как в иранских дронах оказался украинский компонент - РИА Новости, 29.10.2022

Киев выясняет, как в иранских дронах оказался украинский компонент

В разведке Украины сообщили, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T20:27

2022-10-29T20:27

2022-10-29T20:27

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В разведке Украины сообщили, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского производства, сообщает телеканал 5.ua со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины."В иранском дроне нашли компонент украинского производства, а также других стран. Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", - приводит слова представителя ГУР МО Украины телеканал 5.ua.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221028/bpla-1827660776.html

https://ria.ru/20221027/dron-1827209110.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, мария захарова, украина, иран, россия, министерство обороны украины, оон, мид ирана