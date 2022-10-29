https://ria.ru/20221029/donetsk-1827733578.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град", под удар попали Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:21
2022-10-29T11:21
2022-10-29T11:22
в мире
донецк
сцкк
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град", под удар попали Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.08 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 10.45 ведомство зафиксировало обстрел города Ясиноватая, в ходе которого украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221029/donetsk-1827732421.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика, куйбышевский район
В мире, Донецк, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район
11:21 29.10.2022 (обновлено: 11:22 29.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО "Град"