https://ria.ru/20221029/donetsk-1827733578.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град", под удар попали Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:21

2022-10-29T11:21

2022-10-29T11:22

в мире

донецк

сцкк

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град", под удар попали Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.08 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 10.45 ведомство зафиксировало обстрел города Ясиноватая, в ходе которого украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221029/donetsk-1827732421.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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Дарья Буймова

в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика, куйбышевский район