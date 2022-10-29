https://ria.ru/20221029/donetsk-1827732421.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена мечеть

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена мечеть - РИА Новости, 29.10.2022

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена мечеть

Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:10

2022-10-29T11:10

2022-10-29T16:30

специальная военная операция на украине

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куйбышевский район

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск.Съемочная группа РИА Новости побывала на месте.Снаряд, предположительно, натовского калибра 155-мм попал в здание накануне вечером. На видео четко фиксируются серьёзные осколочные повреждения стен, остекления, ограды, в которую пришлось попадание.Первая мечеть в Донбассе уже подвергалась обстрелу со стороны украинской артиллерии 12 марта 2022 года. Тогда повреждения получили фасад и здание котельной.

https://ria.ru/20221029/obstrel-1827732061.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

донбасс

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Соборная мечеть в Куйбышевском районе Донецка, поврежденная в результате обстрела ВСУ Соборная мечеть в Куйбышевском районе Донецка повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск 2022-10-29T11:10 true PT0M24S

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Дарья Буймова

в мире, донецк, куйбышевский район, донбасс