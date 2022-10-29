08:38 29.10.2022 (обновлено: 12:03 29.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ России демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Следователь СЦ России демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07:00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район), выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. <...> 07:57 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров. <...> 08:15 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы), выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в 07:30 ведомство зафиксировало обстрел города Докучаевска, в ходе которого украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.