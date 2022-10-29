Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/donetsk-1827709943.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:38
2022-10-29T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
докучаевск
сцкк
нато
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e67ce2b41d3f97453ca5eac4bac07d68.jpg
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07:00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район), выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. &lt;...&gt; 07:57 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров. &lt;...&gt; 08:15 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы), выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 07:30 ведомство зафиксировало обстрел города Докучаевска, в ходе которого украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибра 152 миллиметра.Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221028/toplivo-1827521559.html
https://ria.ru/20221028/obstrel-1827633786.html
донецк
докучаевск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387441_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a251f1c8edf4a5c165a752e10eb56417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, докучаевск, сцкк, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Докучаевск, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика
08:38 29.10.2022 (обновлено: 12:03 29.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ России демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Следователь СЦ России демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Следователь СЦ России демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07:00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район), выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. <...> 07:57 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров. <...> 08:15 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы), выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 14:25Специальная военная операция на Украине
Пушилин отметил стабильную ситуацию с топливом в ДНР
Кроме того, в 07:30 ведомство зафиксировало обстрел города Докучаевска, в ходе которого украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Автомобиль Скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 18:29Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка из "Града" погиб мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДокучаевскСЦККНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала