https://ria.ru/20221029/donetsk-1827709943.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:38

2022-10-29T08:38

2022-10-29T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

докучаевск

сцкк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07:00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район), выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. <...> 07:57 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров. <...> 08:15 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы), выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 07:30 ведомство зафиксировало обстрел города Докучаевска, в ходе которого украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибра 152 миллиметра.Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221028/toplivo-1827521559.html

https://ria.ru/20221028/obstrel-1827633786.html

донецк

докучаевск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, докучаевск, сцкк, нато, донецкая народная республика