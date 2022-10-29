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Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/dnr-1827741974.html
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и еще три поселка в республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:46
2022-10-29T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
ясиноватая
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и еще три поселка в республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.22 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра... 11.15 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 12.03 - населенный пункт Озаряновка - населенный пункт Зайцево: выпущено 5 снарядов из танка; 12.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметров... 12.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221029/svo-1827690056.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221029/poteri-1827735061.html
донецк
горловка
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в мире, донецк, горловка, ясиноватая, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Ясиноватая, НАТО, Стирол, СЦКК
12:46 29.10.2022
 
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и еще три поселка в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и еще три поселка в республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.22 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра... 11.15 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 12.03 - населенный пункт Озаряновка - населенный пункт Зайцево: выпущено 5 снарядов из танка; 12.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметров... 12.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
00:19Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку "натовскими" снарядами, заявили в ДНР
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Российские военнослужащие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
10:54В России
Народная милиция ДНР сообщила о потерях ВСУ за прошедшие сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаЯсиноватаяНАТОСтиролСЦКК
 
 
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