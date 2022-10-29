https://ria.ru/20221029/dnr-1827714099.html

Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 324 боеприпаса, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:27

2022-10-29T09:27

2022-10-29T09:27

специальная военная операция на украине

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донецк

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 324 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 91 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра, танки. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 324 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 36 обстрелов со стороны украинских войск, в ходе которых было выпущено 165 боеприпасов различного типа.

https://ria.ru/20221029/svo-1827690056.html

донецкая народная республика

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк