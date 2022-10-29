https://ria.ru/20221029/dnr-1827714099.html
Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 324 боеприпаса, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:27
2022-10-29T09:27
2022-10-29T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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донецк
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 324 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 91 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра, танки. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 324 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 36 обстрелов со стороны украинских войск, в ходе которых было выпущено 165 боеприпасов различного типа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 324 боеприпаса