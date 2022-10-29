https://ria.ru/20221029/dnr-1827708113.html

В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах

В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах - РИА Новости, 29.10.2022

В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах

Три человека погибли, еще пять ранены при обстрелах украинскими войсками территории ДНР за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:19

2022-10-29T08:19

2022-10-29T08:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще пять ранены при обстрелах украинскими войсками территории ДНР за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 28 октября до 08.00 29 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли три человека и еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221028/obstrel-1827652208.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина