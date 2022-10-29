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В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/dnr-1827708113.html
В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах
В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах - РИА Новости, 29.10.2022
В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах
Три человека погибли, еще пять ранены при обстрелах украинскими войсками территории ДНР за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:19
2022-10-29T08:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще пять ранены при обстрелах украинскими войсками территории ДНР за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 28 октября до 08.00 29 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли три человека и еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221028/obstrel-1827652208.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:19 29.10.2022
 
В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах

В ДНР за сутки три человека погибли, пятеро ранены при обстрелах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще пять ранены при обстрелах украинскими войсками территории ДНР за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 28 октября до 08.00 29 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли три человека и еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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