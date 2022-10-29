https://ria.ru/20221029/desant-1827732296.html
ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС
ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.10.2022
ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС
Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:07
2022-10-29T11:07
2022-10-29T12:27
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
владимир рогов
энергодар
днепр (город)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Попытка пресечена. Противник понес потери и отступил", — сказал собеседник агентства.По его словам, власти уточняют количество участвовавших в операции боевых лодок.Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе станция такого типа по числу блоков и установленной мощности. С марта объект контролируют российские военные.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.
https://ria.ru/20221029/zaes-1827705331.html
энергодар
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская аэс, владимир рогов, энергодар, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Энергодар, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
11:07 29.10.2022 (обновлено: 12:27 29.10.2022)
ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС
Рогов заявил о неудачной попытке высадки украинского десанта вблизи Запорожской АЭС