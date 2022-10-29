https://ria.ru/20221029/desant-1827732296.html

ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС

ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.10.2022

ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС

Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:07

2022-10-29T11:07

2022-10-29T12:27

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

владимир рогов

энергодар

днепр (город)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Попытка пресечена. Противник понес потери и отступил", — сказал собеседник агентства.По его словам, власти уточняют количество участвовавших в операции боевых лодок.Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе станция такого типа по числу блоков и установленной мощности. С марта объект контролируют российские военные.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.

https://ria.ru/20221029/zaes-1827705331.html

энергодар

днепр (город)

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Влада Копылова

запорожская аэс, владимир рогов, энергодар, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф