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ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/desant-1827732296.html
ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС
ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.10.2022
ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС
Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:07
2022-10-29T12:27
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
владимир рогов
энергодар
днепр (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Попытка пресечена. Противник понес потери и отступил", — сказал собеседник агентства.По его словам, власти уточняют количество участвовавших в операции боевых лодок.Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе станция такого типа по числу блоков и установленной мощности. С марта объект контролируют российские военные.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.
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запорожская аэс, владимир рогов, энергодар, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Энергодар, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
11:07 29.10.2022 (обновлено: 12:27 29.10.2022)
 
ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС

Рогов заявил о неудачной попытке высадки украинского десанта вблизи Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Попытка пресечена. Противник понес потери и отступил", — сказал собеседник агентства.
По его словам, власти уточняют количество участвовавших в операции боевых лодок.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе станция такого типа по числу блоков и установленной мощности. С марта объект контролируют российские военные.
ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
07:44
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВладимир РоговЭнергодарДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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