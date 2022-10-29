https://ria.ru/20221029/davka-1827805538.html
В Сеуле у пятидесяти человек произошла остановка сердца из-за давки
В Сеуле у пятидесяти человек произошла остановка сердца из-за давки - РИА Новости, 29.10.2022
В Сеуле у пятидесяти человек произошла остановка сердца из-за давки
Около 50 человек перенесли остановку сердца в Сеуле, инцидент связывают с давкой на праздновании Хеллоуина, сообщает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T20:27
2022-10-29T20:27
2022-10-29T20:48
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Около 50 человек перенесли остановку сердца в Сеуле, инцидент связывают с давкой на праздновании Хеллоуина, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.В районе Итхэвон столицы Южной Кореи на вечеринках по случаю Хеллоуина собрались "огромные толпы людей". Отмечается, что у пострадавших в давке остановилось сердце, им понадобилась сердечно-легочная реанимация.По данным агентства, сотрудники экстренных служб получили более 80 звонков от людей, которые жаловались на трудности с дыханием.В связи с инцидентом президент Южной Кореи Юн Сок Ель поручил оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун прервал свой визит в Европу в связи с ЧП.
https://ria.ru/20221026/kultura-1827005322.html
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в мире, юн сок ель, сеул, южная корея, происшествия
В мире, Юн Сок Ель, Сеул, Южная Корея, Происшествия
20:27 29.10.2022 (обновлено: 20:48 29.10.2022)
В Сеуле у пятидесяти человек произошла остановка сердца из-за давки
В Сеуле у 50 человек произошла остановка сердца из-за давки на праздновании Хеллоуина