14:06 29.10.2022 (обновлено: 16:32 29.10.2022)
Мэр Даугавпилса обещал сохранить часть советского монумента
Мэр Даугавпилса Элксниньш обещал сохранить часть советского монумента в сквере Славы
© Фото : Андрей ЭлксниньшМэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш возлагает цветы в сквере Славы
© Фото : Андрей Элксниньш
Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш возлагает цветы в сквере Славы
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш пообещал сохранить часть монумента на обелиске в сквере Славы с лицами советских солдат, передав его в музей.
"Во-первых, часть монумента в сквере Славы, а именно кольцо вокруг стелы (барельеф) с лицами солдат будет сохранено и передано в музей; во-вторых, демонтаж будет осуществлен максимально деликатно — никаких показушных обрушений конструкций, как это было в Риге", — написал он в соцсети.
Политик добавил, что в городе не станут запрещать возложение цветов или свечей к обелиску в сквере Славы и стеле на улице 18 ноября перед демонтажем. Элксниньш подчеркнул, что доступ к монументам перед демонтажем будет открыт для жителей до 22:00 (совпадает с мск) 30 октября.
"Меня лично разрывают — несправедливость, обида, недоумение и гнев, связанные с демонтажем ни в чем неповинных монументов, посвященных людям, которые погибли, защищая свою родную землю. <...> Вы знаете, что все мы последние несколько месяцев делали все возможное, чтобы остановить бессмысленный и абсурдный закон! И, несмотря на происходящее, мы продолжим нашу борьбу в Конституционном суде и в любой другой демократической форме", — добавил мэр.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника Освободителям Риги, когда монумент уже был снесен.