https://ria.ru/20221029/daugavpils-1827753102.html

Мэр Даугавпилса обещал сохранить часть советского монумента

Мэр Даугавпилса обещал сохранить часть советского монумента - РИА Новости, 29.10.2022

Мэр Даугавпилса обещал сохранить часть советского монумента

Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш пообещал сохранить часть монумента на обелиске в сквере Славы с лицами советских солдат, передав его в музей. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:06

2022-10-29T14:06

2022-10-29T16:32

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш пообещал сохранить часть монумента на обелиске в сквере Славы с лицами советских солдат, передав его в музей."Во-первых, часть монумента в сквере Славы, а именно кольцо вокруг стелы (барельеф) с лицами солдат будет сохранено и передано в музей; во-вторых, демонтаж будет осуществлен максимально деликатно — никаких показушных обрушений конструкций, как это было в Риге", — написал он в соцсети.Политик добавил, что в городе не станут запрещать возложение цветов или свечей к обелиску в сквере Славы и стеле на улице 18 ноября перед демонтажем. Элксниньш подчеркнул, что доступ к монументам перед демонтажем будет открыт для жителей до 22:00 (совпадает с мск) 30 октября.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника Освободителям Риги, когда монумент уже был снесен.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220607/pamyatniki-1793791925.html

https://ria.ru/20221014/shveytsariya-1824175204.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, городское хозяйство москвы, даугавпилс, латвия, рига, оон, рижская дума