Россиянам рассказали, когда нельзя соглашаться на обработку личных данных
Эксперт Виноградов: согласие на обработку личных данных оправдано при устройстве на работу
Паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Согласие на обработку персональных данных нужно давать не во всех случаях, объяснил в беседе с агентством "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Эксперт подчеркнул, что передача разрешения на обработку личных данных оправдана при взаимодействии с органами власти, финансовыми организациями, при устройстве на работу или в учебное заведение. В таких случаях операторы надежно защищают полученную информацию.
"Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или "слиты" откровенным мошенникам?" — предупредил собеседник агентства.
Если возникла неуверенность в надежности оператора, давать согласие не стоит, отметил Виноградов. В таком случае можно запросить информацию о целях получения данных, которую организация обязана предоставить.
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