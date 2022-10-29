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Россиянам рассказали, когда нельзя соглашаться на обработку личных данных - РИА Новости, 29.10.2022
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Россиянам рассказали, когда нельзя соглашаться на обработку личных данных
Россиянам рассказали, когда нельзя соглашаться на обработку личных данных - РИА Новости, 29.10.2022
Россиянам рассказали, когда нельзя соглашаться на обработку личных данных
Согласие на обработку персональных данных нужно давать не во всех случаях, объяснил в беседе с агентством "Прайм" руководитель рабочей группы по... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T03:15
2022-10-29T03:15
общество
россия
высшая школа экономики (вшэ)
вадим виноградов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Согласие на обработку персональных данных нужно давать не во всех случаях, объяснил в беседе с агентством "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Эксперт подчеркнул, что передача разрешения на обработку личных данных оправдана при взаимодействии с органами власти, финансовыми организациями, при устройстве на работу или в учебное заведение. В таких случаях операторы надежно защищают полученную информацию.Если возникла неуверенность в надежности оператора, давать согласие не стоит, отметил Виноградов. В таком случае можно запросить информацию о целях получения данных, которую организация обязана предоставить.
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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), вадим виноградов
Общество, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Вадим Виноградов
03:15 29.10.2022
 
Россиянам рассказали, когда нельзя соглашаться на обработку личных данных

Эксперт Виноградов: согласие на обработку личных данных оправдано при устройстве на работу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Согласие на обработку персональных данных нужно давать не во всех случаях, объяснил в беседе с агентством "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Эксперт подчеркнул, что передача разрешения на обработку личных данных оправдана при взаимодействии с органами власти, финансовыми организациями, при устройстве на работу или в учебное заведение. В таких случаях операторы надежно защищают полученную информацию.
"Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или "слиты" откровенным мошенникам?" — предупредил собеседник агентства.
Если возникла неуверенность в надежности оператора, давать согласие не стоит, отметил Виноградов. В таком случае можно запросить информацию о целях получения данных, которую организация обязана предоставить.
Программист во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 02:17
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ОбществоРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Вадим Виноградов
 
 
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