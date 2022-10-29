https://ria.ru/20221029/dannye-1827689918.html

Россиянам рассказали, когда нельзя соглашаться на обработку личных данных

Россиянам рассказали, когда нельзя соглашаться на обработку личных данных - РИА Новости, 29.10.2022

Россиянам рассказали, когда нельзя соглашаться на обработку личных данных

Согласие на обработку персональных данных нужно давать не во всех случаях, объяснил в беседе с агентством "Прайм" руководитель рабочей группы по... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T03:15

2022-10-29T03:15

2022-10-29T03:15

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

вадим виноградов

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Согласие на обработку персональных данных нужно давать не во всех случаях, объяснил в беседе с агентством "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Эксперт подчеркнул, что передача разрешения на обработку личных данных оправдана при взаимодействии с органами власти, финансовыми организациями, при устройстве на работу или в учебное заведение. В таких случаях операторы надежно защищают полученную информацию.Если возникла неуверенность в надежности оператора, давать согласие не стоит, отметил Виноградов. В таком случае можно запросить информацию о целях получения данных, которую организация обязана предоставить.

https://ria.ru/20221008/utechka-1822396853.html

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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), вадим виноградов