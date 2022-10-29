https://ria.ru/20221029/covid-19-1827742227.html

В Подмосковье за сутки госпитализирован 41 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализирован 41 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022

В Подмосковье за сутки госпитализирован 41 человек с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 231 человека, сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:49

2022-10-29T12:49

2022-10-29T12:49

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 231 человека, сообщает портал стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 231, госпитализирован 41 человек, выздоровели 293 человека", - говорится в региональной сводке.

https://ria.ru/20221029/vaktsina-1827545801.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество