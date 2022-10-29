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В Подмосковье за сутки госпитализирован 41 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221029/covid-19-1827742227.html
В Подмосковье за сутки госпитализирован 41 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализирован 41 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022
В Подмосковье за сутки госпитализирован 41 человек с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 231 человека, сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:49
2022-10-29T12:49
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 231 человека, сообщает портал стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 231, госпитализирован 41 человек, выздоровели 293 человека", - говорится в региональной сводке.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Общество
12:49 29.10.2022
 
В Подмосковье за сутки госпитализирован 41 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 231 новый случай COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 231 человека, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 231, госпитализирован 41 человек, выздоровели 293 человека", - говорится в региональной сводке.
Доброволец во время вакцинации раствором для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Распространение коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииОбщество
 
 
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