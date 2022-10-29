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Эксперт рассказала об особенностях варианта коронавируса "Цербер" - РИА Новости, 29.10.2022
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Эксперт рассказала об особенностях варианта коронавируса "Цербер"
Эксперт рассказала об особенностях варианта коронавируса "Цербер" - РИА Новости, 29.10.2022
Эксперт рассказала об особенностях варианта коронавируса "Цербер"
Вариант коронавируса "цербер" не опаснее других линий "омикрона", а по сравнению с "дельтой" протекает легче, но он более заразен, заявила РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T06:33
2022-10-29T06:33
общество
здоровье - общество
наталья пшеничная
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
здоровье
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Вариант коронавируса "цербер" не опаснее других линий "омикрона", а по сравнению с "дельтой" протекает легче, но он более заразен, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.Она отметила, что "цербер", как считают ученые, более заразный по сравнению с предыдущими вариантами "омикрона", поэтому крайне важно продолжать соблюдать меры профилактики.
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общество, здоровье - общество, наталья пшеничная, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Наталья Пшеничная, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Здоровье, Коронавирус в России
06:33 29.10.2022
 
Эксперт рассказала об особенностях варианта коронавируса "Цербер"

Эпидемиолог Пшеничная: "цербер" не опаснее других линий "омикрона", но более заразен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Вариант коронавируса "цербер" не опаснее других линий "омикрона", а по сравнению с "дельтой" протекает легче, но он более заразен, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.
"Принципиальных отличий варианта BQ.1.1 "цербер" от других вариантов "омикрона" нет – как по симптоматике, так и по течению болезни. Он ничуть не тяжелее их. А если сравнивать с "дельтой", то можно сказать, что протекает он легче", - сказала Пшеничная.
Она отметила, что "цербер", как считают ученые, более заразный по сравнению с предыдущими вариантами "омикрона", поэтому крайне важно продолжать соблюдать меры профилактики.
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
03:28
Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса "цербер" для россиян
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоНаталья ПшеничнаяРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19ЗдоровьеКоронавирус в России
 
 
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