https://ria.ru/20221029/covid-1827702271.html

Эксперт рассказала об особенностях варианта коронавируса "Цербер"

Эксперт рассказала об особенностях варианта коронавируса "Цербер" - РИА Новости, 29.10.2022

Эксперт рассказала об особенностях варианта коронавируса "Цербер"

Вариант коронавируса "цербер" не опаснее других линий "омикрона", а по сравнению с "дельтой" протекает легче, но он более заразен, заявила РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T06:33

2022-10-29T06:33

2022-10-29T06:33

общество

здоровье - общество

наталья пшеничная

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

здоровье

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770836036_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_dac8c5ce5b197c37c6b8101ba32268ed.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Вариант коронавируса "цербер" не опаснее других линий "омикрона", а по сравнению с "дельтой" протекает легче, но он более заразен, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.Она отметила, что "цербер", как считают ученые, более заразный по сравнению с предыдущими вариантами "омикрона", поэтому крайне важно продолжать соблюдать меры профилактики.

https://ria.ru/20221029/covid-1827697931.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, наталья пшеничная, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье, коронавирус в россии