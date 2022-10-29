https://ria.ru/20221029/covid-1827697931.html
Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса "цербер" для россиян
Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса "цербер" для россиян - РИА Новости, 29.10.2022
Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса "цербер" для россиян
Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный, есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант "цербер" и получит распространение в России, то мощного... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T03:28
2022-10-29T03:28
2022-10-29T03:42
общество
здоровье - общество
наталья пшеничная
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный, есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант "цербер" и получит распространение в России, то мощного подъема заболеваемости не ожидается, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер", уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит", — сказала Пшеничная.Она пояснила, что несмотря на возможность "цербера" частично ускользать от антител, которые выработались в результате предыдущего заболевания COVID-19 или вакцинации, все же их достаточно, чтобы защитить если не от самого заболевания, то по крайней мере от тяжелого течения инфекции.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них — подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.
https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827102166.html
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общество, здоровье - общество, наталья пшеничная, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Наталья Пшеничная, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
03:28 29.10.2022 (обновлено: 03:42 29.10.2022)
Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса "цербер" для россиян
Эксперт Пшеничная: иммунитет к COVID есть почти у всех, роста заболеваемости не будет
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный, есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант "цербер" и получит распространение в России, то мощного подъема заболеваемости не ожидается, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер", уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит", — сказала Пшеничная.
Она пояснила, что несмотря на возможность "цербера" частично ускользать от антител, которые выработались в результате предыдущего заболевания COVID-19 или вакцинации, все же их достаточно, чтобы защитить если не от самого заболевания, то по крайней мере от тяжелого течения инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них — подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.