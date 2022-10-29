https://ria.ru/20221029/covid-1827697931.html

Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса "цербер" для россиян

Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса "цербер" для россиян - РИА Новости, 29.10.2022

Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса "цербер" для россиян

Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный, есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант "цербер" и получит распространение в России, то мощного... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T03:28

2022-10-29T03:28

2022-10-29T03:42

общество

здоровье - общество

наталья пшеничная

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный, есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант "цербер" и получит распространение в России, то мощного подъема заболеваемости не ожидается, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер", уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит", — сказала Пшеничная.Она пояснила, что несмотря на возможность "цербера" частично ускользать от антител, которые выработались в результате предыдущего заболевания COVID-19 или вакцинации, все же их достаточно, чтобы защитить если не от самого заболевания, то по крайней мере от тяжелого течения инфекции.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них — подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.

https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827102166.html

https://ria.ru/20221028/covid-1827394553.html

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общество, здоровье - общество, наталья пшеничная, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии