https://ria.ru/20221029/byudzhet-1827825864.html

Байден сообщил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета

Байден сообщил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета - РИА Новости, 29.10.2022

Байден сообщил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета

Президент США Джо Байден сообщил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 триллиона долларов стало крупнейшим в истории страны годовым снижением данного... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T23:26

2022-10-29T23:26

2022-10-29T23:26

экономика

джо байден

сша

конгресс сша

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 триллиона долларов стало крупнейшим в истории страны годовым снижением данного показателя.Об этом он заявил в субботу на своей странице в Twitter."Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории", - написал президент.Одновременно глава Белого дома раскритиковал предложение республиканцев в конгрессе США, обвинив их в намерении снизить налоги, которые увеличат дефицит "примерно на 3 триллиона долларов".Ранее в октябре министерство финансов США отчиталось о сокращении дефицита бюджета США за год в два раза до 1,375 триллиона долларов против 2,776 триллиона в прошлом году.Согласно отчету министерства, государственные расходы в США за год сократились на 9%, до 6,272 триллиона долларов, а доходы увеличились на 21% в годовом выражении и составили 4,896 триллиона долларов.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827663634.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, джо байден, сша, конгресс сша, министерство финансов сша