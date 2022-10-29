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Байден сообщил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета - РИА Новости, 29.10.2022
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Байден сообщил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
Байден сообщил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета - РИА Новости, 29.10.2022
Байден сообщил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
Президент США Джо Байден сообщил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 триллиона долларов стало крупнейшим в истории страны годовым снижением данного... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T23:26
2022-10-29T23:26
экономика
джо байден
сша
конгресс сша
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 триллиона долларов стало крупнейшим в истории страны годовым снижением данного показателя.Об этом он заявил в субботу на своей странице в Twitter."Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории", - написал президент.Одновременно глава Белого дома раскритиковал предложение республиканцев в конгрессе США, обвинив их в намерении снизить налоги, которые увеличат дефицит "примерно на 3 триллиона долларов".Ранее в октябре министерство финансов США отчиталось о сокращении дефицита бюджета США за год в два раза до 1,375 триллиона долларов против 2,776 триллиона в прошлом году.Согласно отчету министерства, государственные расходы в США за год сократились на 9%, до 6,272 триллиона долларов, а доходы увеличились на 21% в годовом выражении и составили 4,896 триллиона долларов.
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экономика, джо байден, сша, конгресс сша, министерство финансов сша
Экономика, Джо Байден, США, Конгресс США, Министерство финансов США
23:26 29.10.2022
 
Байден сообщил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета

Байден: сокращение дефицита бюджета до 1,4 трлн долларов стало крупнейшим в истории США

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 триллиона долларов стало крупнейшим в истории страны годовым снижением данного показателя.
Об этом он заявил в субботу на своей странице в Twitter.
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"Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории", - написал президент.
Одновременно глава Белого дома раскритиковал предложение республиканцев в конгрессе США, обвинив их в намерении снизить налоги, которые увеличат дефицит "примерно на 3 триллиона долларов".
Ранее в октябре министерство финансов США отчиталось о сокращении дефицита бюджета США за год в два раза до 1,375 триллиона долларов против 2,776 триллиона в прошлом году.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США за год сократились на 9%, до 6,272 триллиона долларов, а доходы увеличились на 21% в годовом выражении и составили 4,896 триллиона долларов.
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ЭкономикаДжо БайденСШАКонгресс СШАМинистерство финансов США
 
 
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