12:15 29.10.2022 (обновлено: 15:55 29.10.2022)
В Германии одним словом описали состояние бундесвера после поставок Киеву
Die Welt: из-за поставок Киеву оружия немецкая армия оказалась "голой"
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Немецкая армия оказалась "голой" из-за опустошения запасов после поставок киевскому режиму, пишет газета Die Welt.
По мнению экспертов, накачка Украины вооружениями, боеприпасами и запчастями приводит войска в плачевное состояние.
Как рассказал председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер, из Германии на Украину передается оружие из армейских запасов без возможности восполнения.
"Бундесвер в целом находится в свободном падении, потому что из войск уходит больше ресурсов, чем поступает новых", — пояснил он.
Несмотря на амбициозные обещания канцлера Германии Олафа Шольца сделать немецкую армию самой оснащенной в Европе, бундесвер остается, как заявил инспектор армии Альфонс Майс, "попросту голым".
"Ни одна армейская бригада численностью пять тысяч человек в настоящее время не укомплектована и не готова к боям. Никто точно не знает, как к 2025 году будет построена целая дивизия с 15 тысячами солдат и десятками кораблей и самолетов, как обещала НАТО. Федеральное Министерство обороны, возглавляемое Кристин Ламбрехт, не поспевает за амбициями канцлера", — отметили в статье журналисты.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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