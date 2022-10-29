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В Германии одним словом описали состояние бундесвера после поставок Киеву

В Германии одним словом описали состояние бундесвера после поставок Киеву - РИА Новости, 29.10.2022

В Германии одним словом описали состояние бундесвера после поставок Киеву

Немецкая армия оказалась "голой" из-за опустошения запасов после поставок киевскому режиму, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:15

2022-10-29T12:15

2022-10-29T15:55

олаф шольц

кристина ламбрехт

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

германия

украина

киев

нато

бундесвер германии

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Немецкая армия оказалась "голой" из-за опустошения запасов после поставок киевскому режиму, пишет газета Die Welt.По мнению экспертов, накачка Украины вооружениями, боеприпасами и запчастями приводит войска в плачевное состояние.Как рассказал председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер, из Германии на Украину передается оружие из армейских запасов без возможности восполнения.Несмотря на амбициозные обещания канцлера Германии Олафа Шольца сделать немецкую армию самой оснащенной в Европе, бундесвер остается, как заявил инспектор армии Альфонс Майс, "попросту голым"."Ни одна армейская бригада численностью пять тысяч человек в настоящее время не укомплектована и не готова к боям. Никто точно не знает, как к 2025 году будет построена целая дивизия с 15 тысячами солдат и десятками кораблей и самолетов, как обещала НАТО. Федеральное Министерство обороны, возглавляемое Кристин Ламбрехт, не поспевает за амбициями канцлера", — отметили в статье журналисты.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

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https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827576303.html

https://ria.ru/20221027/bespilotniki-1827241016.html

германия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

олаф шольц, кристина ламбрехт, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, украина, киев, нато, бундесвер германии, в мире