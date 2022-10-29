Рейтинг@Mail.ru
В Германии одним словом описали состояние бундесвера после поставок Киеву - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/bundesver-1827738499.html
В Германии одним словом описали состояние бундесвера после поставок Киеву
В Германии одним словом описали состояние бундесвера после поставок Киеву - РИА Новости, 29.10.2022
В Германии одним словом описали состояние бундесвера после поставок Киеву
Немецкая армия оказалась "голой" из-за опустошения запасов после поставок киевскому режиму, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:15
2022-10-29T15:55
олаф шольц
кристина ламбрехт
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
германия
украина
киев
нато
бундесвер германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Немецкая армия оказалась "голой" из-за опустошения запасов после поставок киевскому режиму, пишет газета Die Welt.По мнению экспертов, накачка Украины вооружениями, боеприпасами и запчастями приводит войска в плачевное состояние.Как рассказал председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер, из Германии на Украину передается оружие из армейских запасов без возможности восполнения.Несмотря на амбициозные обещания канцлера Германии Олафа Шольца сделать немецкую армию самой оснащенной в Европе, бундесвер остается, как заявил инспектор армии Альфонс Майс, "попросту голым"."Ни одна армейская бригада численностью пять тысяч человек в настоящее время не укомплектована и не готова к боям. Никто точно не знает, как к 2025 году будет построена целая дивизия с 15 тысячами солдат и десятками кораблей и самолетов, как обещала НАТО. Федеральное Министерство обороны, возглавляемое Кристин Ламбрехт, не поспевает за амбициями канцлера", — отметили в статье журналисты.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221028/melnik-1827683929.html
https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827576303.html
https://ria.ru/20221027/bespilotniki-1827241016.html
германия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_0:0:4324:3243_1920x0_80_0_0_134494293660b13d4dc4dfcce901072a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олаф шольц, кристина ламбрехт, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, украина, киев, нато, бундесвер германии, в мире
Олаф Шольц, Кристина Ламбрехт, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Германия, Украина, Киев, НАТО, Бундесвер Германии, В мире
12:15 29.10.2022 (обновлено: 15:55 29.10.2022)
 
В Германии одним словом описали состояние бундесвера после поставок Киеву

Die Welt: из-за поставок Киеву оружия немецкая армия оказалась "голой"

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Немецкая армия оказалась "голой" из-за опустошения запасов после поставок киевскому режиму, пишет газета Die Welt.
По мнению экспертов, накачка Украины вооружениями, боеприпасами и запчастями приводит войска в плачевное состояние.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 22:57
Мельник вывел немцев из себя твитом об экс-президенте Германии
Как рассказал председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер, из Германии на Украину передается оружие из армейских запасов без возможности восполнения.
"Бундесвер в целом находится в свободном падении, потому что из войск уходит больше ресурсов, чем поступает новых", — пояснил он.
Несмотря на амбициозные обещания канцлера Германии Олафа Шольца сделать немецкую армию самой оснащенной в Европе, бундесвер остается, как заявил инспектор армии Альфонс Майс, "попросту голым".
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 16:32
Штайнмайер признал издержки от антироссийских санкций для Германии
"Ни одна армейская бригада численностью пять тысяч человек в настоящее время не укомплектована и не готова к боям. Никто точно не знает, как к 2025 году будет построена целая дивизия с 15 тысячами солдат и десятками кораблей и самолетов, как обещала НАТО. Федеральное Министерство обороны, возглавляемое Кристин Ламбрехт, не поспевает за амбициями канцлера", — отметили в статье журналисты.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:25
Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие
 
Олаф ШольцКристина ЛамбрехтДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ГерманияУкраинаКиевНАТОБундесвер ГерманииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала