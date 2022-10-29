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В Севастопольской бухте открыли рейд - РИА Новости, 29.10.2022
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В Севастопольской бухте открыли рейд
В Севастопольской бухте открыли рейд - РИА Новости, 29.10.2022
В Севастопольской бухте открыли рейд
Рейд в Севастопольской бухте, закрытый ранее после атаки беспилотников на объекты Черноморского флота, снова открыт, паромы и катера ходят по графику, сообщили... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:53
2022-10-29T15:07
общество
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте, закрытый ранее после атаки беспилотников на объекты Черноморского флота, снова открыт, паромы и катера ходят по графику, сообщили журналистам в правительстве Севастополя.Корабли Черноморского флота утром в субботу отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Атаки происходили несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации. Рейд в Севастопольской бухте был закрыт."На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику", - сказали в правительстве города.
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общество, севастополь
Общество, Севастополь
14:53 29.10.2022 (обновлено: 15:07 29.10.2022)
 
В Севастопольской бухте открыли рейд

В Севастопольской бухте открыли рейд, паромы ходят по графику

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Севастопольскую бухту
Вид на Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Севастопольскую бухту. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте, закрытый ранее после атаки беспилотников на объекты Черноморского флота, снова открыт, паромы и катера ходят по графику, сообщили журналистам в правительстве Севастополя.
Корабли Черноморского флота утром в субботу отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Атаки происходили несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации. Рейд в Севастопольской бухте был закрыт.
"На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику", - сказали в правительстве города.
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