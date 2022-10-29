https://ria.ru/20221029/bukhta-1827761138.html

В Севастопольской бухте открыли рейд

В Севастопольской бухте открыли рейд - РИА Новости, 29.10.2022

В Севастопольской бухте открыли рейд

Рейд в Севастопольской бухте, закрытый ранее после атаки беспилотников на объекты Черноморского флота, снова открыт, паромы и катера ходят по графику, сообщили... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:53

2022-10-29T14:53

2022-10-29T15:07

общество

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте, закрытый ранее после атаки беспилотников на объекты Черноморского флота, снова открыт, паромы и катера ходят по графику, сообщили журналистам в правительстве Севастополя.Корабли Черноморского флота утром в субботу отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Атаки происходили несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации. Рейд в Севастопольской бухте был закрыт."На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику", - сказали в правительстве города.

https://ria.ru/20221029/tralschik-1827750982.html

севастополь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, севастополь