https://ria.ru/20221029/braziliya-1827711623.html

Эксперт рассказал о втором туре выборов президента в Бразилии

Эксперт рассказал о втором туре выборов президента в Бразилии - РИА Новости, 29.10.2022

Эксперт рассказал о втором туре выборов президента в Бразилии

Второй тур выборов президента Бразилии состоится уже в воскресенье, и их исход, как ни странно, могут решить люди, не голосовавшие в первом туре, за голоса этих РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:08

2022-10-29T09:08

2022-10-29T09:08

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 окт – РИА Новости. Второй тур выборов президента Бразилии состоится уже в воскресенье, и их исход, как ни странно, могут решить люди, не голосовавшие в первом туре, за голоса этих 33 миллионов человек борются кандидаты, считает профессор политических наук Федерального университета Рио-де-Жанейро Чарльз Песанья."Отказ от голосования может повредить обоим кандидатам", - отмечает он.Выборы состоятся 30 октября. На главный пост в стране претендуют экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару. Голосование на выборах является обязательным в Бразилии. Однако 2 октября на избирательные участки не пришли 32,7 миллиона человек. Причины могут быть самые разные.Многие избиратели Лулы да Силвы – это бедные люди. "Лула знает, что его избиратель – это тот, кто с большей вероятностью может не проголосовать. Может быть, из-за дождя или потому что не пришел автобус. Присутствие на голосовании пропагандируется в рамках кампании Лулы больше, чем в рамках кампании Болсонару", - отмечает Песанья.Пример тому – борьба за обеспечение бесплатного транспорта к избирательным участкам. Многие избиратели, особенно с северо-востока страны, не голосуют из-за цен на автобус. Для тех, кто знает, что такое голод, заплатить 8 реалов (1,5 доллара) за проезд – непосильные расходы.У Болсонару – другая проблема. Многие из его избирателей – люди среднего класса. 28 февраля – выходной для госслужащих, а 2 ноября отмечается День мертвых, и многие люди обычно берут отпуск на этот период, чтобы попутешествовать. Таким образом, они могут оказаться далеко от своих избирательных участков.Кандидатам важен каждый голос. Так, в первом туре выборов, 2 октября, Луле да Силве не хватило 1,8 миллиона голосов, чтобы победить. Если бы на участки пришло больше его избирателей, он мог бы стать президентом уже в первом туре.

https://ria.ru/20221028/braziliya-1827387347.html

https://ria.ru/20221002/bolsonaru-1821048863.html

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, рио-де-жанейро (город), бразилия