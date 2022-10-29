https://ria.ru/20221029/besporyadki-1827801458.html

Командующий КСИР Ирана заявил об окончании беспорядков в стране

Командующий КСИР Ирана заявил об окончании беспорядков в стране - РИА Новости, 29.10.2022

Командующий КСИР Ирана заявил об окончании беспорядков в стране

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил об окончании беспорядков и протестов в стране, призвав жителей больше не РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T19:41

2022-10-29T19:41

2022-10-29T19:41

в мире

хосейн салами

джо байден

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

иран

тегеран (город)

сша

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил об окончании беспорядков и протестов в стране, призвав жителей больше не выходить с демонстрациями на улицы, передает агентство Fars."Сегодня последний день беспорядков, больше не выходите на улицы", - обратился Салами к иранской молодежи.Он также заявил, что президент США Джо Байден, премьер-министр Израиля Яир Лапид и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пытаются оказать влияние на молодежь Ирана через СМИ.Однако, как отмечают западные СМИ, в частности агентство Франс Пресс, протесты в некоторых городах страны продолжились, несмотря на призыв главы КСИР.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР и ее структуры Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок.

https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html

https://ria.ru/20221028/iran-1827497826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хосейн салами, джо байден, яир лапид (министр иностранных дел израиля), иран, тегеран (город), сша