https://ria.ru/20221029/besporyadki-1827689067.html
На юго-востоке Ирана прошли беспорядки, сообщают СМИ
На юго-востоке Ирана прошли беспорядки, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.10.2022
На юго-востоке Ирана прошли беспорядки, сообщают СМИ
Массовые погромы прошли вблизи городской мечети Макки в Захедане, расположенном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в ходе волнений... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T00:01
2022-10-29T00:01
2022-10-29T00:17
в мире
захедан
иран
белуджистан
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Массовые погромы прошли вблизи городской мечети Макки в Захедане, расположенном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в ходе волнений неизвестные стреляли в гражданское население и полицейских, в результате один человек погиб, еще 14 получили ранения, передает агентство Tasnim."Вопреки предостережениям имама на пятничной молитве в мечети Макки в Захедане, к сожалению, ряд лиц, ищущих предлоги для создания беспорядков и разжигания обстановки, вышли на соседние с мечетью улицы…", – говорится в сообщении.Как отмечает агентство, ряд лиц устроили вблизи мечети стрельбу, огонь был направлен в гражданское население, в результате чего один человек погиб еще 14 получили ранения.Согласно более подробным данным агентства IRNA, группы горожан Захедана собирались также и на городской площади Тоухид, расположенной недалеко от мечети Макки. Люди скандировали антиобщественные лозунги, бросали камни в проезжающие машины, а также жгли покрышки на проезжей части.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР и ее структуры Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221028/devushka-1827675107.html
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в мире, захедан, иран, белуджистан
В мире, Захедан, Иран, Белуджистан
00:01 29.10.2022 (обновлено: 00:17 29.10.2022)
На юго-востоке Ирана прошли беспорядки, сообщают СМИ
Tasnim: беспорядки прошли на юго-востоке Ирана, один человек погиб, 14 получили ранения
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.
Массовые погромы прошли вблизи городской мечети Макки в Захедане, расположенном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в ходе волнений неизвестные стреляли в гражданское население и полицейских, в результате один человек погиб, еще 14 получили ранения, передает агентство Tasnim
.
"Вопреки предостережениям имама на пятничной молитве в мечети Макки в Захедане, к сожалению, ряд лиц, ищущих предлоги для создания беспорядков и разжигания обстановки, вышли на соседние с мечетью улицы…", – говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, ряд лиц устроили вблизи мечети стрельбу, огонь был направлен в гражданское население, в результате чего один человек погиб еще 14 получили ранения.
Согласно более подробным данным агентства IRNA, группы горожан Захедана собирались также и на городской площади Тоухид, расположенной недалеко от мечети Макки. Люди скандировали антиобщественные лозунги, бросали камни в проезжающие машины, а также жгли покрышки на проезжей части.
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран
и Курдистан
. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР и ее структуры Басидж.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.