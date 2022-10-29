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Большинство американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2022
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Большинство американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос
Большинство американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2022
Большинство американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос
Больше половины американцев не одобряют работу действующего президента США Джо Байдена, следует из опубликованных в субботу результатов социологического опроса, РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T19:43
2022-10-29T19:43
в мире
джо байден
сша
yahoo
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Больше половины американцев не одобряют работу действующего президента США Джо Байдена, следует из опубликованных в субботу результатов социологического опроса, проведенного Yahoo! совместно с исследовательской организацией YouGov.Согласно табличным значением результатов исследования, 51% респондентов сообщили, что "не одобряют" то, как Байден справляется со своей работой президента. Из них 37% "сильно не одобряют" и 13% "в некоторой степени не одобряют" работу главы государства. Поддерживают работу Байдена 43% респондентов.Оценивая работу президента по отдельным направлениям, 54% американцев не одобрили его усилия по поддержке экономике по сравнению с 36% положительно оценивших работу Байдена. Кроме того, 57% считают, что Байден не справляется с борьбой с инфляцией против 32% респондентов, одобряющих работу президента в этом направлении.По проблеме оружия в США 50% респондентов не одобрили работу главы государства против 35% одобривших.В то же время 48% одобрили его усилия по борьбе с пандемией коронавируса в то время, как 42% отрицательно оценили результаты этой работы.Опрос проводился с 13 по 17 октября 2022 года. В нем приняли участие 1629 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов составила плюс-минус 2,7%.
https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html
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60
353
60
в мире, джо байден, сша, yahoo
В мире, Джо Байден, США, Yahoo
19:43 29.10.2022
 
Большинство американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

Опрос Yahoo: больше половины американцев не одобряют работу Байдена на посту президента

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Больше половины американцев не одобряют работу действующего президента США Джо Байдена, следует из опубликованных в субботу результатов социологического опроса, проведенного Yahoo! совместно с исследовательской организацией YouGov.
Согласно табличным значением результатов исследования, 51% респондентов сообщили, что "не одобряют" то, как Байден справляется со своей работой президента. Из них 37% "сильно не одобряют" и 13% "в некоторой степени не одобряют" работу главы государства. Поддерживают работу Байдена 43% респондентов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
Американцы не понимают, кто ими управляет
Оценивая работу президента по отдельным направлениям, 54% американцев не одобрили его усилия по поддержке экономике по сравнению с 36% положительно оценивших работу Байдена. Кроме того, 57% считают, что Байден не справляется с борьбой с инфляцией против 32% респондентов, одобряющих работу президента в этом направлении.
По проблеме оружия в США 50% респондентов не одобрили работу главы государства против 35% одобривших.
В то же время 48% одобрили его усилия по борьбе с пандемией коронавируса в то время, как 42% отрицательно оценили результаты этой работы.
Опрос проводился с 13 по 17 октября 2022 года. В нем приняли участие 1629 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов составила плюс-минус 2,7%.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:05
СМИ: Байден пожертвовал американцами ради борьбы с Путиным
 
В миреДжо БайденСШАYahoo
 
 
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