https://ria.ru/20221029/bayden-1827801723.html

Большинство американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

Большинство американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2022

Большинство американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

Больше половины американцев не одобряют работу действующего президента США Джо Байдена, следует из опубликованных в субботу результатов социологического опроса, РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T19:43

2022-10-29T19:43

2022-10-29T19:43

в мире

джо байден

сша

yahoo

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Больше половины американцев не одобряют работу действующего президента США Джо Байдена, следует из опубликованных в субботу результатов социологического опроса, проведенного Yahoo! совместно с исследовательской организацией YouGov.Согласно табличным значением результатов исследования, 51% респондентов сообщили, что "не одобряют" то, как Байден справляется со своей работой президента. Из них 37% "сильно не одобряют" и 13% "в некоторой степени не одобряют" работу главы государства. Поддерживают работу Байдена 43% респондентов.Оценивая работу президента по отдельным направлениям, 54% американцев не одобрили его усилия по поддержке экономике по сравнению с 36% положительно оценивших работу Байдена. Кроме того, 57% считают, что Байден не справляется с борьбой с инфляцией против 32% респондентов, одобряющих работу президента в этом направлении.По проблеме оружия в США 50% респондентов не одобрили работу главы государства против 35% одобривших.В то же время 48% одобрили его усилия по борьбе с пандемией коронавируса в то время, как 42% отрицательно оценили результаты этой работы.Опрос проводился с 13 по 17 октября 2022 года. В нем приняли участие 1629 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов составила плюс-минус 2,7%.

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

https://ria.ru/20221026/bayden-1827027937.html

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в мире, джо байден, сша, yahoo