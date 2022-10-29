https://ria.ru/20221029/babaeva-1827771200.html

Лавров назвал погибшую журналистку Бабаеву истинным профессионалом

Лавров назвал погибшую журналистку Бабаеву истинным профессионалом - РИА Новости, 29.10.2022

Лавров назвал погибшую журналистку Бабаеву истинным профессионалом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:16

2022-10-29T16:16

2022-10-29T16:51

сергей лавров

россия

симферополь

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Она возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года."Потрясены трагической гибелью руководителя регионального подразделения МИА "Россия Сегодня" в Крыму, журналиста и политолога Светланы Бабаевой, с которой нас связывали долгие годы совместной работы. Она не только описывала историю становления новой России, сердцем переживая поистине историческую эпоху, но и творила ее сама", - написал министр в письме к родным и близким Светланы Бабаевой, коллективу медиагруппы "Россия Сегодня"."Светлана Валерьевна, а для нас всех она навсегда останется Светой, - истинный профессионал и удивительный человек, многогранный, глубокий и светлый. Настоящий друг. Нам уже ее не хватает. Но с нами ее улыбка, голос с изломом, загорелая рука с сигаретой, фантастическая способность аккумулировать солнце и уникальная заряженность свободой. С болью в сердце и светлой памятью о Свете Бабаевой", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20221028/babaeva-1827669534.html

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симферополь

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сергей лавров, россия, симферополь, миа "россия сегодня"