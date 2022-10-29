https://ria.ru/20221029/babaeva-1827771200.html
Лавров назвал погибшую журналистку Бабаеву истинным профессионалом
Лавров назвал погибшую журналистку Бабаеву истинным профессионалом - РИА Новости, 29.10.2022
Лавров назвал погибшую журналистку Бабаеву истинным профессионалом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:16
2022-10-29T16:16
2022-10-29T16:51
сергей лавров
россия
симферополь
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Она возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года."Потрясены трагической гибелью руководителя регионального подразделения МИА "Россия Сегодня" в Крыму, журналиста и политолога Светланы Бабаевой, с которой нас связывали долгие годы совместной работы. Она не только описывала историю становления новой России, сердцем переживая поистине историческую эпоху, но и творила ее сама", - написал министр в письме к родным и близким Светланы Бабаевой, коллективу медиагруппы "Россия Сегодня"."Светлана Валерьевна, а для нас всех она навсегда останется Светой, - истинный профессионал и удивительный человек, многогранный, глубокий и светлый. Настоящий друг. Нам уже ее не хватает. Но с нами ее улыбка, голос с изломом, загорелая рука с сигаретой, фантастическая способность аккумулировать солнце и уникальная заряженность свободой. С болью в сердце и светлой памятью о Свете Бабаевой", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20221028/babaeva-1827669534.html
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сергей лавров, россия, симферополь, миа "россия сегодня"
Сергей Лавров, Россия, Симферополь, МИА "Россия сегодня"
16:16 29.10.2022 (обновлено: 16:51 29.10.2022)
Лавров назвал погибшую журналистку Бабаеву истинным профессионалом
Лавров назвал погибшую журналистку "России сегодня" Бабаеву истинным профессионалом
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования
в связи с гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой.
Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Она возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.
"Потрясены трагической гибелью руководителя регионального подразделения МИА "Россия Сегодня" в Крыму, журналиста и политолога Светланы Бабаевой, с которой нас связывали долгие годы совместной работы. Она не только описывала историю становления новой России, сердцем переживая поистине историческую эпоху, но и творила ее сама", - написал министр в письме к родным и близким Светланы Бабаевой, коллективу медиагруппы "Россия Сегодня".
"Светлана Валерьевна, а для нас всех она навсегда останется Светой, - истинный профессионал и удивительный человек, многогранный, глубокий и светлый. Настоящий друг. Нам уже ее не хватает. Но с нами ее улыбка, голос с изломом, загорелая рука с сигаретой, фантастическая способность аккумулировать солнце и уникальная заряженность свободой. С болью в сердце и светлой памятью о Свете Бабаевой", - добавил Лавров.