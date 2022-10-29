https://ria.ru/20221029/avtomat-1827774710.html
Американское правительство решило закупить АК-74
Американское правительство решило закупить АК-74 - РИА Новости, 29.10.2022
Американское правительство решило закупить АК-74
Министерство обороны США намерено закупить автоматы АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра или его копий, об этом говорится на информационной странице заказа РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:43
2022-10-29T16:43
2022-10-29T17:08
в мире
михаил калашников
министерство обороны сша
ак-74
нью-джерси
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министерство обороны США намерено закупить автоматы АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра или его копий, об этом говорится на информационной странице заказа на сайте SAM.gov.В требованиях указано, что командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси ищет потенциальных поставщиков автоматов Калашникова типа АК-74 и аксессуаров для него, однако не уточняется, для каких целей и как будет использоваться оружие.Основное предпочтение отдается автоматам из Румынии (md.86), России (АК-74) и Германии (MPi AK74), при этом для заказа подходят не все похожие на российское оружие модели."Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74", — отмечают правительственные структуры.АК-74 разработал в 1970 году советский конструктор Михаил Калашников, на вооружение в Советскую армию автомат поступил через четыре года. Впервые в боевых условиях это оружие применили в Афганской войне, затем его использовали во всех конфликтах постсоветского пространства. Сейчас автомат состоит на вооружении множества стран Восточной Европы и Азии.
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html
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в мире, михаил калашников, министерство обороны сша, ак-74, нью-джерси
В мире, Михаил Калашников, Министерство обороны США, АК-74, Нью-Джерси
16:43 29.10.2022 (обновлено: 17:08 29.10.2022)
Американское правительство решило закупить АК-74
Министерство обороны США разместило заказ на автоматы АК-74