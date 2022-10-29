https://ria.ru/20221029/avtomat-1827774710.html

Американское правительство решило закупить АК-74

Американское правительство решило закупить АК-74 - РИА Новости, 29.10.2022

Американское правительство решило закупить АК-74

Министерство обороны США намерено закупить автоматы АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра или его копий, об этом говорится на информационной странице заказа РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:43

2022-10-29T16:43

2022-10-29T17:08

в мире

михаил калашников

министерство обороны сша

ак-74

нью-джерси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156022/63/1560226302_0:230:3092:1969_1920x0_80_0_0_23b4ed3974207e909b40764b746b70ac.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министерство обороны США намерено закупить автоматы АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра или его копий, об этом говорится на информационной странице заказа на сайте SAM.gov.В требованиях указано, что командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси ищет потенциальных поставщиков автоматов Калашникова типа АК-74 и аксессуаров для него, однако не уточняется, для каких целей и как будет использоваться оружие.Основное предпочтение отдается автоматам из Румынии (md.86), России (АК-74) и Германии (MPi AK74), при этом для заказа подходят не все похожие на российское оружие модели."Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74", — отмечают правительственные структуры.АК-74 разработал в 1970 году советский конструктор Михаил Калашников, на вооружение в Советскую армию автомат поступил через четыре года. Впервые в боевых условиях это оружие применили в Афганской войне, затем его использовали во всех конфликтах постсоветского пространства. Сейчас автомат состоит на вооружении множества стран Восточной Европы и Азии.

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html

https://ria.ru/20221029/vashington-1827735789.html

нью-джерси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, михаил калашников, министерство обороны сша, ак-74, нью-джерси