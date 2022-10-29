https://ria.ru/20221029/avariya-1827785493.html
Число погибших в аварии с бензовозом в Белгородской области достигло восьми
Число погибших в аварии с бензовозом в Белгородской области достигло восьми - РИА Новости, 29.10.2022
Число погибших в аварии с бензовозом в Белгородской области достигло восьми
Число погибших в аварии с участием пассажирской "Газели" и бензовоза в Белгородской области возросло до восьми, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:51
2022-10-29T17:51
2022-10-29T17:51
происшествия
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Число погибших в аварии с участием пассажирской "Газели" и бензовоза в Белгородской области возросло до восьми, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Накануне в Шебекинском городском округе Белгородской области пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. В "Газели" находились рабочие пилорамы, которое возвращались со смены домой. Сообщалось о семи погибших и трех пострадавших."В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров микроавтобуса погибли, двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения Белгородской области", – говорится в сообщении СК.В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).
https://ria.ru/20221024/avariya-1826175874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших в аварии с бензовозом в Белгородской области достигло восьми
СК: число погибших в аварии с бензовозом в Белгородской области достигло восьми