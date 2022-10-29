https://ria.ru/20221029/atom-1827716434.html

Россия учтет модернизацию атомных бомб США в Европе, заявили в МИД

Россия учтет модернизацию атомных бомб США в Европе, заявили в МИД - РИА Новости, 29.10.2022

Россия учтет модернизацию атомных бомб США в Европе, заявили в МИД

Россия будет учитывать в своем военном планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах, и примет все необходимые меры для... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:49

2022-10-29T09:49

2022-10-29T13:45

в мире

александр грушко

ллойд остин

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россия

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нато

f-35

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БАКУ, 29 окт — РИА Новости. Россия будет учитывать в своем военном планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах, и примет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко."Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", — сказал дипломат.По его словам, Москва также принимает во внимание замену американских средств доставки таких типов вооружений."США заставляют своих союзников закупать самолеты F-35, осуществляют другие меры для повышения способности стран альянса преодолевать зоны блокирования доступа. Это тоже реальность, которая должна нами учитываться и в политическом смысле, и в нашем военном планировании", — пояснил замминистра.Он добавил, что вдобавок к этому в самой НАТО "уже были приняты решения о том, чтобы усилить ядерный компонент в военных планах альянса, сделать его более видимым, увеличить количество учений с ядерным сценарием, привлекать к участию в учениях стратегическую авиацию США, которая стала залетать в Великобританию, а потом летать вдоль наших границ".Совокупность этих факторов, по его словам, "является предметом нашего внимания в том числе и с точки зрения военного планирования, и принятия всех других необходимых мер для надежного обеспечения нашей безопасности и обороны".Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что США ускорили размещение модернизированной атомной бомбы B61-12 на базах НАТО в Европе.По данным Politico, программа модернизации атомной бомбы стоимостью десять миллиардов долларов предназначена для замены более ранних версий оружия, включая около ста бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Как сообщает издание, изначально доставка модернизированной версии бомбы планировалось на весну 2023-го. Однако, согласно дипломатической телеграмме, американские чиновники сообщили союзникам в НАТО во время закрытой встречи в Брюсселе в октябре, что теперь это ожидается уже в декабре нынешнего года.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон привержен полной модернизации всех составляющих своей ядерной триады.

https://ria.ru/20221028/bomby-1827238709.html

https://ria.ru/20221026/finlyandiya-1826857724.html

европа

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр грушко, ллойд остин, европа, россия, сша, нато, f-35, f-16