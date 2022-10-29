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Россия учтет модернизацию атомных бомб США в Европе, заявили в МИД - РИА Новости, 29.10.2022
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Россия учтет модернизацию атомных бомб США в Европе, заявили в МИД
Россия учтет модернизацию атомных бомб США в Европе, заявили в МИД - РИА Новости, 29.10.2022
Россия учтет модернизацию атомных бомб США в Европе, заявили в МИД
Россия будет учитывать в своем военном планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах, и примет все необходимые меры для... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:49
2022-10-29T13:45
в мире
александр грушко
ллойд остин
европа
россия
сша
нато
f-35
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БАКУ, 29 окт — РИА Новости. Россия будет учитывать в своем военном планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах, и примет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко."Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", — сказал дипломат.По его словам, Москва также принимает во внимание замену американских средств доставки таких типов вооружений."США заставляют своих союзников закупать самолеты F-35, осуществляют другие меры для повышения способности стран альянса преодолевать зоны блокирования доступа. Это тоже реальность, которая должна нами учитываться и в политическом смысле, и в нашем военном планировании", — пояснил замминистра.Он добавил, что вдобавок к этому в самой НАТО "уже были приняты решения о том, чтобы усилить ядерный компонент в военных планах альянса, сделать его более видимым, увеличить количество учений с ядерным сценарием, привлекать к участию в учениях стратегическую авиацию США, которая стала залетать в Великобританию, а потом летать вдоль наших границ".Совокупность этих факторов, по его словам, "является предметом нашего внимания в том числе и с точки зрения военного планирования, и принятия всех других необходимых мер для надежного обеспечения нашей безопасности и обороны".Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что США ускорили размещение модернизированной атомной бомбы B61-12 на базах НАТО в Европе.По данным Politico, программа модернизации атомной бомбы стоимостью десять миллиардов долларов предназначена для замены более ранних версий оружия, включая около ста бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Как сообщает издание, изначально доставка модернизированной версии бомбы планировалось на весну 2023-го. Однако, согласно дипломатической телеграмме, американские чиновники сообщили союзникам в НАТО во время закрытой встречи в Брюсселе в октябре, что теперь это ожидается уже в декабре нынешнего года.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон привержен полной модернизации всех составляющих своей ядерной триады.
https://ria.ru/20221028/bomby-1827238709.html
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в мире, александр грушко, ллойд остин, европа, россия, сша, нато, f-35, f-16
В мире, Александр Грушко, Ллойд Остин, Европа, Россия, США, НАТО, F-35, F-16
09:49 29.10.2022 (обновлено: 13:45 29.10.2022)
 
Россия учтет модернизацию атомных бомб США в Европе, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: Россия учтет в своем планировании модернизацию атомных бомб США в ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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БАКУ, 29 окт — РИА Новости. Россия будет учитывать в своем военном планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах, и примет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", — сказал дипломат.
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По его словам, Москва также принимает во внимание замену американских средств доставки таких типов вооружений.
"США заставляют своих союзников закупать самолеты F-35, осуществляют другие меры для повышения способности стран альянса преодолевать зоны блокирования доступа. Это тоже реальность, которая должна нами учитываться и в политическом смысле, и в нашем военном планировании", — пояснил замминистра.
Он добавил, что вдобавок к этому в самой НАТО "уже были приняты решения о том, чтобы усилить ядерный компонент в военных планах альянса, сделать его более видимым, увеличить количество учений с ядерным сценарием, привлекать к участию в учениях стратегическую авиацию США, которая стала залетать в Великобританию, а потом летать вдоль наших границ".

"Также отмечаем, что НАТО не собирается отказываться от совместных ядерных миссий, которые, кстати, противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия, — он прямо запрещает передавать в какой-либо форме или на любом этапе контроль за ядерным оружием неядерным государствам. Но именно те, кто участвуют в ядерных миссиях альянса, как раз модернизируют свой воздушный флот и закупают американские самолеты F-35, которые более современны по сравнению с F-16, "Торнадо" и другими носителями", — отметил Грушко.

Совокупность этих факторов, по его словам, "является предметом нашего внимания в том числе и с точки зрения военного планирования, и принятия всех других необходимых мер для надежного обеспечения нашей безопасности и обороны".
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что США ускорили размещение модернизированной атомной бомбы B61-12 на базах НАТО в Европе.
По данным Politico, программа модернизации атомной бомбы стоимостью десять миллиардов долларов предназначена для замены более ранних версий оружия, включая около ста бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Как сообщает издание, изначально доставка модернизированной версии бомбы планировалось на весну 2023-го. Однако, согласно дипломатической телеграмме, американские чиновники сообщили союзникам в НАТО во время закрытой встречи в Брюсселе в октябре, что теперь это ожидается уже в декабре нынешнего года.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон привержен полной модернизации всех составляющих своей ядерной триады.
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В миреАлександр ГрушкоЛлойд ОстинЕвропаРоссияСШАНАТОF-35F-16
 
 
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