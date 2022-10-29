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Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/ataka-1827750095.html
Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов
Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов - РИА Новости, 29.10.2022
Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов
Британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:44
2022-10-29T13:59
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в министерстве, в субботу утром киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь."Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - заявили в Минобороны РФ.
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севастополь
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севастополь, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Происшествия
13:44 29.10.2022 (обновлено: 13:59 29.10.2022)
 
Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов

Минобороны: атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в министерстве, в субботу утром киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - заявили в Минобороны РФ.
Акватория порта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
13:51Специальная военная операция на Украине
При атаке беспилотников на Севастополь повреждено одно судно
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияПроисшествия
 
 
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