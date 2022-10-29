https://ria.ru/20221029/ataka-1827750095.html

Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов

Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов - РИА Новости, 29.10.2022

Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов

Британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:44

2022-10-29T13:44

2022-10-29T13:59

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в министерстве, в субботу утром киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь."Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - заявили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221029/tralschik-1827750982.html

севастополь

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, россия, происшествия