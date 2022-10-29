https://ria.ru/20221029/ataka-1827750095.html
Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов
Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов - РИА Новости, 29.10.2022
Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов
Британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:44
2022-10-29T13:44
2022-10-29T13:59
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в министерстве, в субботу утром киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь."Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - заявили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221029/tralschik-1827750982.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Происшествия
13:44 29.10.2022 (обновлено: 13:59 29.10.2022)
Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов
Минобороны: атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов