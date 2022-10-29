https://ria.ru/20221029/ataka-1827749993.html

Минобороны: Киев задействовал 16 дронов при атаке на Севастополь

Минобороны: Киев задействовал 16 дронов при атаке на Севастополь - РИА Новости, 29.10.2022

Минобороны: Киев задействовал 16 дронов при атаке на Севастополь

Киев атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе 16 воздушными и морскими дронами, все воздушные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:42

2022-10-29T13:42

2022-10-29T14:25

специальная военная операция на украине

севастополь

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Киев атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе 16 воздушными и морскими дронами, все воздушные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня в 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", - информирует Минобороны.

https://ria.ru/20221029/sevastopol-1827749425.html

севастополь

россия

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Минобороны РФ об отражении атаки украинских беспилотников на Севастополь Минобороны России приводит подробности утренней атаки беспилотников на Севастополь. В атаке киевского режима были задействованы 9 беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В результате принятых мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены 2022-10-29T13:42 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины