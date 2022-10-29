https://ria.ru/20221029/ataka-1827749993.html
Минобороны: Киев задействовал 16 дронов при атаке на Севастополь
Минобороны: Киев задействовал 16 дронов при атаке на Севастополь - РИА Новости, 29.10.2022
Минобороны: Киев задействовал 16 дронов при атаке на Севастополь
Киев атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе 16 воздушными и морскими дронами, все воздушные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:42
2022-10-29T13:42
2022-10-29T14:25
специальная военная операция на украине
севастополь
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Киев атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе 16 воздушными и морскими дронами, все воздушные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня в 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", - информирует Минобороны.
https://ria.ru/20221029/sevastopol-1827749425.html
севастополь
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Минобороны РФ об отражении атаки украинских беспилотников на Севастополь
Минобороны России приводит подробности утренней атаки беспилотников на Севастополь. В атаке киевского режима были задействованы 9 беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В результате принятых мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены
2022-10-29T13:42
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
13:42 29.10.2022 (обновлено: 14:25 29.10.2022)
Минобороны: Киев задействовал 16 дронов при атаке на Севастополь
Минобороны: Киев задействовал 16 воздушных и морских дронов при атаке на Севастополь