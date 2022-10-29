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Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала СВО - РИА Новости, 29.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/ataka-1827747695.html
Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала СВО
Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала СВО - РИА Новости, 29.10.2022
Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала СВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что предпринятая утром в субботу атака беспилотных аппаратов на город и объекты Черноморского флота была самой... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:21
2022-10-29T13:21
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
республика крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что предпринятая утром в субботу атака беспилотных аппаратов на город и объекты Черноморского флота была самой массированной за все время.Развожаев ранее сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Все атаки, которые происходили несколько часов, были отбиты."Сегодня с 4.30 началась работа всех сил ПВО и кораблей ЧФ. Сегодня предпринята самая массированная атака беспилотными летательными аппаратами и дистанционно управляемыми надводными аппаратами (с начала спецоперации)", - сказал Развожаев журналистам.Главной целью атаки большим количеством беспилотников были объекты ЧФ, сказал губернатор."Все аппараты противника были уничтожены. Точное количество назвать не могу, тем не менее аппаратов было большое количество", - сказал он.Рейд Севастопольской бухты временно закрыт.
https://ria.ru/20221029/tatuirovki-1827733990.html
севастополь
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михаил развожаев, севастополь, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Республика Крым
13:21 29.10.2022
 
Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала СВО

Развожаев назвал атаку БПЛА на Севастополь самой массированной с начала спецоперации

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что предпринятая утром в субботу атака беспилотных аппаратов на город и объекты Черноморского флота была самой массированной за все время.
Развожаев ранее сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Все атаки, которые происходили несколько часов, были отбиты.
"Сегодня с 4.30 началась работа всех сил ПВО и кораблей ЧФ. Сегодня предпринята самая массированная атака беспилотными летательными аппаратами и дистанционно управляемыми надводными аппаратами (с начала спецоперации)", - сказал Развожаев журналистам.
Главной целью атаки большим количеством беспилотников были объекты ЧФ, сказал губернатор.
"Все аппараты противника были уничтожены. Точное количество назвать не могу, тем не менее аппаратов было большое количество", - сказал он.
Рейд Севастопольской бухты временно закрыт.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил РазвожаевСевастопольРеспублика Крым
 
 
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