https://ria.ru/20221029/ataka-1827747695.html

Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала СВО

Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала СВО - РИА Новости, 29.10.2022

Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что предпринятая утром в субботу атака беспилотных аппаратов на город и объекты Черноморского флота была самой... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:21

2022-10-29T13:21

2022-10-29T13:21

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

севастополь

республика крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что предпринятая утром в субботу атака беспилотных аппаратов на город и объекты Черноморского флота была самой массированной за все время.Развожаев ранее сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Все атаки, которые происходили несколько часов, были отбиты."Сегодня с 4.30 началась работа всех сил ПВО и кораблей ЧФ. Сегодня предпринята самая массированная атака беспилотными летательными аппаратами и дистанционно управляемыми надводными аппаратами (с начала спецоперации)", - сказал Развожаев журналистам.Главной целью атаки большим количеством беспилотников были объекты ЧФ, сказал губернатор."Все аппараты противника были уничтожены. Точное количество назвать не могу, тем не менее аппаратов было большое количество", - сказал он.Рейд Севастопольской бухты временно закрыт.

https://ria.ru/20221029/tatuirovki-1827733990.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил развожаев, севастополь, республика крым