https://ria.ru/20221029/armeniya-1827743415.html

Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку

Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку - РИА Новости, 29.10.2022

Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:56

2022-10-29T12:56

2022-10-29T12:57

в мире

никол пашинян

владимир путин

ильхам алиев

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армения

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ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном."На встрече в понедельник в Сочи я готов принять официально, и если требуется, подписать в формате трехстороннего заявления документ о достижении согласия на основе 15 пунктов. То есть, принять этот документ в качестве основы для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян на съезде правящей партии "Гражданский договор".Он также опроверг утверждения о наличии российского и западного предложений по армяно-азербайджанскому урегулированию, отметив, что есть разные восприятия.По его словам, краеугольным камнем этих договоренностей было то, что РФ является гарантом безопасности Нагорного Карабаха и Армении. "Мы договорились вокруг этого сценария и плана. Этот план в рабочем режиме был представлен Армении в августе 2022 года. Была достигнута договоренность, что в сентябре российский сопредседатель вернется (в Армению - ред.) для получения окончательного мнения армянской стороны. При первой же встрече мы дали согласие на реализацию этого плана так, как это была наша договоренность еще с января 2021 года", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20221029/mirotvortsy-1827735234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221026/pashinyan-1826986239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, россия, сочи, армения