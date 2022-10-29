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Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку - РИА Новости, 29.10.2022
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Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку
Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку - РИА Новости, 29.10.2022
Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:56
2022-10-29T12:57
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном."На встрече в понедельник в Сочи я готов принять официально, и если требуется, подписать в формате трехстороннего заявления документ о достижении согласия на основе 15 пунктов. То есть, принять этот документ в качестве основы для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян на съезде правящей партии "Гражданский договор".Он также опроверг утверждения о наличии российского и западного предложений по армяно-азербайджанскому урегулированию, отметив, что есть разные восприятия.По его словам, краеугольным камнем этих договоренностей было то, что РФ является гарантом безопасности Нагорного Карабаха и Армении. "Мы договорились вокруг этого сценария и плана. Этот план в рабочем режиме был представлен Армении в августе 2022 года. Была достигнута договоренность, что в сентябре российский сопредседатель вернется (в Армению - ред.) для получения окончательного мнения армянской стороны. При первой же встрече мы дали согласие на реализацию этого плана так, как это была наша договоренность еще с января 2021 года", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20221029/mirotvortsy-1827735234.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221026/pashinyan-1826986239.html
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в мире, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, россия, сочи, армения
В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия, Сочи, Армения
12:56 29.10.2022 (обновлено: 12:57 29.10.2022)
 
Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку

Пашинян готов принять в Сочи документ, который ляжет в основу мирного договора с Баку

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.
"На встрече в понедельник в Сочи я готов принять официально, и если требуется, подписать в формате трехстороннего заявления документ о достижении согласия на основе 15 пунктов. То есть, принять этот документ в качестве основы для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян на съезде правящей партии "Гражданский договор".
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
11:36
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев
Он также опроверг утверждения о наличии российского и западного предложений по армяно-азербайджанскому урегулированию, отметив, что есть разные восприятия.
"Проблема, которую хочу затронуть, касается содержания решения нагорного-карабахского вопроса или определенных формулировок вокруг Нагорного Карабаха. В последнее время пытаются создать впечатление, что есть позитивное для нас российское предложение и негативное - западное и правительство Армении якобы отвергает российское предложение, принимая западное. Это не имеет никакого отношения с реальностью. Есть российское и западное восприятие, а Армения согласилась с российским пониманием и достигла принципиальной договоренности в январе 2021 года", - сказал Пашинян.
По его словам, краеугольным камнем этих договоренностей было то, что РФ является гарантом безопасности Нагорного Карабаха и Армении. "Мы договорились вокруг этого сценария и плана. Этот план в рабочем режиме был представлен Армении в августе 2022 года. Была достигнута договоренность, что в сентябре российский сопредседатель вернется (в Армению - ред.) для получения окончательного мнения армянской стороны. При первой же встрече мы дали согласие на реализацию этого плана так, как это была наша договоренность еще с января 2021 года", - сказал Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 17:01В мире
Пашинян заявил о желании подписать мирный договор с Азербайджаном
 
В миреНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевРоссияСочиАрмения
 
 
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