https://ria.ru/20221029/armeniya-1827743415.html
Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку
Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку - РИА Новости, 29.10.2022
Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:56
2022-10-29T12:56
2022-10-29T12:57
в мире
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
россия
сочи
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784498775_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_9ea50040b0ea52339ce0e16f3a50a5fb.jpg
ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном."На встрече в понедельник в Сочи я готов принять официально, и если требуется, подписать в формате трехстороннего заявления документ о достижении согласия на основе 15 пунктов. То есть, принять этот документ в качестве основы для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян на съезде правящей партии "Гражданский договор".Он также опроверг утверждения о наличии российского и западного предложений по армяно-азербайджанскому урегулированию, отметив, что есть разные восприятия.По его словам, краеугольным камнем этих договоренностей было то, что РФ является гарантом безопасности Нагорного Карабаха и Армении. "Мы договорились вокруг этого сценария и плана. Этот план в рабочем режиме был представлен Армении в августе 2022 года. Была достигнута договоренность, что в сентябре российский сопредседатель вернется (в Армению - ред.) для получения окончательного мнения армянской стороны. При первой же встрече мы дали согласие на реализацию этого плана так, как это была наша договоренность еще с января 2021 года", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20221029/mirotvortsy-1827735234.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221026/pashinyan-1826986239.html
россия
сочи
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784498775_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_679aefc4e77d31b5dbe512db810dd03f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, россия, сочи, армения
В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия, Сочи, Армения
12:56 29.10.2022 (обновлено: 12:57 29.10.2022)
Пашинян готов принять в Сочи документ о согласии с Баку
Пашинян готов принять в Сочи документ, который ляжет в основу мирного договора с Баку
ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.
"На встрече в понедельник в Сочи я готов принять официально, и если требуется, подписать в формате трехстороннего заявления документ о достижении согласия на основе 15 пунктов. То есть, принять этот документ в качестве основы для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян
на съезде правящей партии "Гражданский договор".
Он также опроверг утверждения о наличии российского и западного предложений по армяно-азербайджанскому урегулированию, отметив, что есть разные восприятия.
"Проблема, которую хочу затронуть, касается содержания решения нагорного-карабахского вопроса или определенных формулировок вокруг Нагорного Карабаха. В последнее время пытаются создать впечатление, что есть позитивное для нас российское предложение и негативное - западное и правительство Армении якобы отвергает российское предложение, принимая западное. Это не имеет никакого отношения с реальностью. Есть российское и западное восприятие, а Армения согласилась с российским пониманием и достигла принципиальной договоренности в январе 2021 года", - сказал Пашинян.
По его словам, краеугольным камнем этих договоренностей было то, что РФ является гарантом безопасности Нагорного Карабаха и Армении. "Мы договорились вокруг этого сценария и плана. Этот план в рабочем режиме был представлен Армении в августе 2022 года. Была достигнута договоренность, что в сентябре российский сопредседатель вернется (в Армению - ред.) для получения окончательного мнения армянской стороны. При первой же встрече мы дали согласие на реализацию этого плана так, как это была наша договоренность еще с января 2021 года", - сказал Пашинян.