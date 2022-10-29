https://ria.ru/20221029/apachev-1827707681.html
Певец Апачев рассказал, почему рад отъезду представителей творческой элиты
Певец Апачев рассказал, почему рад отъезду представителей творческой элиты - РИА Новости, 29.10.2022
Певец Апачев рассказал, почему рад отъезду представителей творческой элиты
Исполнитель Аким Апачев рассказал РИА Новости, почему рад отъезду из России ряда представителей творческой элиты по политическим мотивам. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:17
2022-10-29T08:17
2022-10-29T08:17
шоубиз
россия
общество
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ДОНЕЦК - 29 окт, РИА Новости. Исполнитель Аким Апачев рассказал РИА Новости, почему рад отъезду из России ряда представителей творческой элиты по политическим мотивам."В добрый путь! Очень хочу, чтобы они покупали билет в один конец", - заявил Апачев.Он выразил уверенность в том, что Россия будет наполнена правильными формами, смыслами, обновлённым философским и культурным содержанием. "Идёт самоочищение, правда. Вот этот мусор весь: что-то с силой приходится выметать, что-то само выдавливается. И скатертью дорожка. Пишите нам оттуда свои гневные письма", — сказал Апачев.
https://ria.ru/20221017/pugacheva-1824621544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Певец Апачев рассказал, почему рад отъезду представителей творческой элиты
Певец Аким Апачев считает, что с отъездом творческой элиты происходит самоочищение
ДОНЕЦК - 29 окт, РИА Новости. Исполнитель Аким Апачев рассказал РИА Новости, почему рад отъезду из России ряда представителей творческой элиты по политическим мотивам.
"В добрый путь! Очень хочу, чтобы они покупали билет в один конец", - заявил Апачев.
Он выразил уверенность в том, что Россия будет наполнена правильными формами, смыслами, обновлённым философским и культурным содержанием. "Идёт самоочищение, правда. Вот этот мусор весь: что-то с силой приходится выметать, что-то само выдавливается. И скатертью дорожка. Пишите нам оттуда свои гневные письма", — сказал Апачев.