https://ria.ru/20221029/apachev-1827707681.html

Певец Апачев рассказал, почему рад отъезду представителей творческой элиты

Певец Апачев рассказал, почему рад отъезду представителей творческой элиты - РИА Новости, 29.10.2022

Певец Апачев рассказал, почему рад отъезду представителей творческой элиты

Исполнитель Аким Апачев рассказал РИА Новости, почему рад отъезду из России ряда представителей творческой элиты по политическим мотивам. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:17

2022-10-29T08:17

2022-10-29T08:17

шоубиз

россия

общество

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ДОНЕЦК - 29 окт, РИА Новости. Исполнитель Аким Апачев рассказал РИА Новости, почему рад отъезду из России ряда представителей творческой элиты по политическим мотивам."В добрый путь! Очень хочу, чтобы они покупали билет в один конец", - заявил Апачев.Он выразил уверенность в том, что Россия будет наполнена правильными формами, смыслами, обновлённым философским и культурным содержанием. "Идёт самоочищение, правда. Вот этот мусор весь: что-то с силой приходится выметать, что-то само выдавливается. И скатертью дорожка. Пишите нам оттуда свои гневные письма", — сказал Апачев.

https://ria.ru/20221017/pugacheva-1824621544.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество